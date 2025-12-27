Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/12/2025 17:43 GMT+7

Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung, nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn kể từ trưa nay (27.12) và kéo dài 72 giờ.

Báo The Nation ngày 27.12 đưa tin cuộc họp Ủy ban biên giới chung (GBC) Thái Lan - Campuchia diễn ra tại trạm kiểm soát Ban Phakkad, ở tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Phái đoàn 2 bên đã trao đổi và nhất trí ký tuyên bố chung, nêu rõ thỏa thuận về lệnh ngừng bắn và hợp tác liên quan, dựa trên cơ sở thỏa thuận trước đây được ký kết tại Malaysia hồi tháng 10.

Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich (trái) và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 27.12

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã ký thỏa thuận, theo đó nhất trí ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ 12 giờ ngày 27.12.

Lệnh ngừng bắn áp dụng cho "mọi loại vũ khí, bao gồm cả tấn công dân thường, mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng, cũng như mục tiêu quân sự của bất kỳ bên nào, ở mọi tình huống và mọi khu vực", theo AFP.

Hai bên cũng đồng ý đình chỉ mọi hoạt động quân sự và cho phép dân thường sống gần biên giới trở về nhà càng sớm càng tốt.

Khung cảnh lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia hôm 27.12

Nhóm quan sát ASEAN cũng có mặt và chứng kiến buổi ký kết.

Theo biên bản thỏa thuận do báo Khmer Times công bố, hai bên nhất trí không tăng cường lực lượng dọc toàn bộ biên giới Thái Lan - Campuchia, đồng thời nhất trí không thực hiện các hành động khiêu khích có thể làm leo thang căng thẳng.

Thỏa thuận cũng đề cập việc cam kết không phát tán thông tin sai lệch hoặc tin giả, thay vào đó tập trung xoa dịu dư luận tiêu cực, tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình.

Ngoài ra, 18 binh sĩ Campuchia cũng sẽ được hồi hương sau khi hai bên duy trì 72 giờ ngừng bắn.

Diễn biến ngày 27.12 được đánh giá là bước tiến tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia, vốn bùng phát trở lại vào đầu tháng 12. Trong tuần này, hai bên đã có các ngày làm việc để thống nhất kế hoạch ngừng bắn.

Theo Reuters, thỏa thuận mới đạt được không đề cập vấn đề phân định biên giới và việc giải quyết các khu vực tranh chấp dọc biên giới vẫn thuộc về các cơ chế song phương hiện có.

Khám phá thêm chủ đề

