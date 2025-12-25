Campuchia - Thái Lan họp về vấn đề biên giới

Trước đó, phía Thái Lan đề xuất các cuộc họp GBC dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 27.12. Nếu đạt được tiến triển ở cấp Ban thư ký, hai bên sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 27.12, cũng tại Chanthaburi. Phía Thái Lan nhấn mạnh cuộc họp cấp bộ trưởng chỉ được tiến hành khi các cuộc thảo luận kỹ thuật đạt kết quả cụ thể.

Người dân sơ tán ở tỉnh Siem Reap của Campuchia gần đây Ảnh: AFP

Trước cuộc họp, phía Thái Lan tái khẳng định 3 điều kiện tiên quyết cho đàm phán, gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước; lệnh ngừng bắn phải là thực chất và liên tục, được giám sát bởi một nhóm quan sát viên; Phnom Penh cần hợp tác trong công tác rà phá bom mìn.

Cùng ngày, Campuchia cáo buộc Thái Lan điều chiến đấu cơ hạng nhẹ T-50 ném bom khu dân cư Phnom Sampov, cách biên giới khoảng 60 km, chỉ vài giờ trước cuộc họp GBC. Không quân Thái Lan chưa bình luận về thông tin này. Quân khu 2 Thái Lan ngày 24.12 cập nhật tình hình, cho biết giao tranh diễn ra dữ dội ở Si Sa Ket và Surin, nhưng quân đội nước này khẳng định vẫn kiểm soát trận địa. Phía Thái Lan cũng bác bỏ các cáo buộc của Campuchia liên quan "tội phạm môi trường" và kêu gọi hai bên quay lại đàm phán song phương "dựa trên sự thật".

Trước diễn biến căng thẳng, chính phủ Úc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ xung đột quân sự giữa Campuchia - Thái Lan leo thang.