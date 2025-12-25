Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia - Thái Lan họp về vấn đề biên giới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/12/2025 05:21 GMT+7

Vào 16 giờ ngày 24.12, cuộc họp cấp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) chính thức khai mạc tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, theo báo The Nation.

Trước đó, phía Thái Lan đề xuất các cuộc họp GBC dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 27.12. Nếu đạt được tiến triển ở cấp Ban thư ký, hai bên sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 27.12, cũng tại Chanthaburi. Phía Thái Lan nhấn mạnh cuộc họp cấp bộ trưởng chỉ được tiến hành khi các cuộc thảo luận kỹ thuật đạt kết quả cụ thể.

Campuchia - Thái Lan họp về vấn đề biên giới - Ảnh 1.

Người dân sơ tán ở tỉnh Siem Reap của Campuchia gần đây

Ảnh: AFP

Trước cuộc họp, phía Thái Lan tái khẳng định 3 điều kiện tiên quyết cho đàm phán, gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước; lệnh ngừng bắn phải là thực chất và liên tục, được giám sát bởi một nhóm quan sát viên; Phnom Penh cần hợp tác trong công tác rà phá bom mìn.

Cùng ngày, Campuchia cáo buộc Thái Lan điều chiến đấu cơ hạng nhẹ T-50 ném bom khu dân cư Phnom Sampov, cách biên giới khoảng 60 km, chỉ vài giờ trước cuộc họp GBC. Không quân Thái Lan chưa bình luận về thông tin này. Quân khu 2 Thái Lan ngày 24.12 cập nhật tình hình, cho biết giao tranh diễn ra dữ dội ở Si Sa Ket và Surin, nhưng quân đội nước này khẳng định vẫn kiểm soát trận địa. Phía Thái Lan cũng bác bỏ các cáo buộc của Campuchia liên quan "tội phạm môi trường" và kêu gọi hai bên quay lại đàm phán song phương "dựa trên sự thật".

Trước diễn biến căng thẳng, chính phủ Úc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ xung đột quân sự giữa Campuchia - Thái Lan leo thang.

Tin liên quan

Campuchia - Thái Lan đồng ý gặp cấp quốc phòng

Campuchia - Thái Lan đồng ý gặp cấp quốc phòng

Các quan chức quốc phòng từ Campuchia và Thái Lan sẽ hội đàm vào ngày 24.12 để thảo luận về khả năng nối lại lệnh ngừng bắn giữa hai nước. Đây là quyết định được đưa ra trong cuộc họp đặc biệt cấp ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) hôm qua, theo Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan biên giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận