Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan - Campuchia kết thúc ngày đàm phán ngừng bắn đầu tiên

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/12/2025 21:20 GMT+7

Ngày đầu tiên (24.12) của vòng đàm phán giữa các quan chức Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan - Campuchia đã diễn ra trong 35 phút, nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt tình hình căng thẳng biên giới những ngày qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Thái Lan - Campuchia diễn ra vào lúc 16 giờ 30 theo giờ địa phương, do các chỉ huy quân đội mỗi bên dẫn đoàn. Cuộc họp được tổ chức ở khu vực cửa khẩu tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) kết nối tỉnh Pailin (Campuchia).

Theo báo The Nation, cuộc họp kết thúc trong 35 phút, hai bên đã trao đổi tài liệu và đưa ra những lập trường về yêu cầu ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết cuộc đàm phán sẽ kéo dài 3 ngày (24 - 26.12) và có thể mở đường cho một thỏa thuận.

Thái Lan - Campuchia kết thúc ngày đàm phán đầu tiên - Ảnh 1.

Phái đoàn Thái Lan - Campuchia đàm phán ngày 24.12 tại khu vực cửa khẩu Ban Phakkad, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan)

ẢNH: BỘ THÔNG TIN CAMPUCHIA

"Nếu đàm phán diễn ra suôn sẻ và dẫn đến một thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ gặp mặt vào ngày 27.12", ông Surasant nói.

Truyền thông cho hay tại cuộc gặp ngày 24.12, phái đoàn Thái Lan đã nêu ra 3 yêu cầu chính, gồm Campuchia phải lập tức ngừng bắn, đảm bảo bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được các quan sát viên xác nhận, cuối cùng là Campuchia cần hợp tác trong việc rà phá bom mìn dọc biên giới.

Trong thông cáo, Bộ Thông tin Campuchia ngày 24.12 cho biết hai bên đã thảo luận, trao đổi các nội dung và chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của GBC, dự kiến diễn ra ngày 27.12, nhằm thúc đẩy chấm dứt các hành động thù địch và tìm giải pháp để thiết lập lại sự ổn định giữa hai nước.

Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích, Thái Lan nói do phía Campuchia bắn trước

AFP ngày 24.12 dẫn tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia hồi đầu tuần bày tỏ lạc quan “phía Thái Lan sẽ thể hiện sự chân thành" trong việc thực hiện ngừng bắn.

Trong ngày 23.12, ngoại trưởng các nước ASEAN đã ra thông cáo chung sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức thù địch, thể hiện sự kiềm chế tối đa và quay lại đối thoại song phương nhằm lập lại ổn định dọc biên giới chung.

Tin liên quan

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Các ngoại trưởng ASEAN ngày 23.12 đã ra thông cáo chung sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức thù địch, thể hiện sự kiềm chế tối đa và quay lại đối thoại song phương nhằm lập lại ổn định dọc biên giới chung.

Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích, Thái Lan nói do phía Campuchia bắn trước

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan - Campuchia đàm phán ngừng bắn căng thẳng biên giới Ngừng bắn campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận