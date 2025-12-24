Thái Lan - Campuchia kết thúc ngày đàm phán ngừng bắn đầu tiên

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Thái Lan - Campuchia diễn ra vào lúc 16 giờ 30 theo giờ địa phương, do các chỉ huy quân đội mỗi bên dẫn đoàn. Cuộc họp được tổ chức ở khu vực cửa khẩu tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) kết nối tỉnh Pailin (Campuchia).

Theo báo The Nation, cuộc họp kết thúc trong 35 phút, hai bên đã trao đổi tài liệu và đưa ra những lập trường về yêu cầu ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết cuộc đàm phán sẽ kéo dài 3 ngày (24 - 26.12) và có thể mở đường cho một thỏa thuận.

Phái đoàn Thái Lan - Campuchia đàm phán ngày 24.12 tại khu vực cửa khẩu Ban Phakkad, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ẢNH: BỘ THÔNG TIN CAMPUCHIA

"Nếu đàm phán diễn ra suôn sẻ và dẫn đến một thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ gặp mặt vào ngày 27.12", ông Surasant nói.

Truyền thông cho hay tại cuộc gặp ngày 24.12, phái đoàn Thái Lan đã nêu ra 3 yêu cầu chính, gồm Campuchia phải lập tức ngừng bắn, đảm bảo bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được các quan sát viên xác nhận, cuối cùng là Campuchia cần hợp tác trong việc rà phá bom mìn dọc biên giới.

Trong thông cáo, Bộ Thông tin Campuchia ngày 24.12 cho biết hai bên đã thảo luận, trao đổi các nội dung và chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của GBC, dự kiến diễn ra ngày 27.12, nhằm thúc đẩy chấm dứt các hành động thù địch và tìm giải pháp để thiết lập lại sự ổn định giữa hai nước.

Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích, Thái Lan nói do phía Campuchia bắn trước

AFP ngày 24.12 dẫn tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia hồi đầu tuần bày tỏ lạc quan “phía Thái Lan sẽ thể hiện sự chân thành" trong việc thực hiện ngừng bắn.

Trong ngày 23.12, ngoại trưởng các nước ASEAN đã ra thông cáo chung sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức thù địch, thể hiện sự kiềm chế tối đa và quay lại đối thoại song phương nhằm lập lại ổn định dọc biên giới chung.