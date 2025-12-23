Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích, Thái Lan nói do phía Campuchia bắn trước

Thụy Miên
Thụy Miên
23/12/2025 07:31 GMT+7

Campuchia cho biết Thái Lan hôm 22.12 đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ nước này, chỉ vài giờ sau khi Bangkok thông báo hai bên đồng ý tổ chức đối thoại quốc phòng trong tuần nhằm chấm dứt giao tranh ở biên giới.

Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích, Thái Lan nói do phía Campuchia bắn rốc két trước - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ đoạn video công bố 15.12 cho thấy khói bốc lên trong một cuộc không kích do Thái Lan tiến hành trên lãnh thổ Campuchia, dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp tại Preah Netr Preah, tỉnh Banteay Meanchey

ảnh: quân đội hoàng gia thái lan

Trưa 22.12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow công bố kế hoạch đàm phán song phương cấp quốc phòng sau cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) diễn ra cùng ngày.

Theo ngoại trưởng, cuộc họp dự kiến diễn ra hôm 24.12 tại tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, trong khuôn khổ ủy ban biên giới song phương hiện có.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau cuộc họp ASEAN ở Malaysia, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã triển khai các máy bay chiến đấu ném bom một số khu vực thuộc các tỉnh Siem Reap và Preah Vihear.

Tỉnh Siem Reap có quần thể đền Angkor nổi tiếng của Campuchia và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trong đó, Angkor Wat chỉ cách xã Srae Nouy, nơi Phnom Penh nói đã bị Thái Lan không kích, hơn một giờ lái xe.

Phản hồi trước cáo buộc trên, quân đội Thái Lan cho biết Campuchia đã bắn hàng chục quả rốc két sang lãnh thổ Thái Lan trong ngày 22.12, buộc không quân nước này phải đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào hai mục tiêu quân sự của Campuchia.

Bất chấp những diễn biến trên, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết vẫn "lạc quan rằng phía Thái Lan sẽ thể hiện thiện chí" trong việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Sihasak cảnh báo rằng cuộc họp sắp tới có thể chưa mang lại một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. "Lập trường của chúng tôi là ngừng bắn không chỉ đến từ tuyên bố, mà phải thể hiện bằng hành động", ông nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết quân đội hai nước sẽ thảo luận chi tiết về việc triển khai, các bước liên quan và cơ chế xác minh lệnh ngừng bắn.

Ông Sihasak cũng cho rằng tuyên bố hồi tháng 10 được đưa ra một cách vội vàng. "Mỹ muốn tuyên bố được ký trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump", theo nhà ngoại giao.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan không kích ASEAN
Bình luận (0)

