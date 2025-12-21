Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn vào đầu tuần sau?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/12/2025 06:16 GMT+7

Hãng AFP ngày 20.12 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington bày tỏ hy vọng Thái Lan và Campuchia sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tuần tới, nhằm chấm dứt cuộc đụng độ giữa lực lượng hai nước dọc biên giới.

Trả lời phóng viên, hôm 19.12, ông Rubio cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để đưa các bên trở lại tuân thủ quy định. Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng có thể đạt được thỏa thuận vào ngày 22 hoặc 23.12".

- Ảnh 1.

Cây cầu ở tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) hư hại sau cuộc không kích ngày 20.12

ẢNH: AFP

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Thái Lan và Campuchia trước đây đã ký thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên cam kết đang không được thực hiện do những bất đồng giữa hai bên. Ngoại trưởng Rubio hôm 18.12 cũng đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, cho biết sẽ có thêm các cuộc liên lạc vào cuối tuần này. Trong ngày 22.12, ngoại trưởng các nước ASEAN sẽ họp tại Malaysia, với ưu tiên tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 20.12 thông báo Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, ông Đặng Tích Quân, đã đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia, nhằm kêu gọi ngừng bắn và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trong cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 19.12, ông Đặng tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để Campuchia và Thái Lan đối thoại.

Thái Lan thừa nhận UAV trinh sát bị bắn rơi tại Campuchia

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát từ ngày 7.12 và đến nay chưa hạ nhiệt. Các nước khu vực và quốc tế nhiều lần kêu gọi hai bên kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã ký hồi tháng 10, giải quyết các bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.


Tin liên quan

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Deng Xijun (Đặng Tích Quân), Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, đã tới Phnom Penh nhằm thúc đẩy Campuchia - Thái Lan giảm leo thang xung đột biên giới.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia thỏa thuận Ngừng bắn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận