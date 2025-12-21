Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn vào đầu tuần sau?

Trả lời phóng viên, hôm 19.12, ông Rubio cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để đưa các bên trở lại tuân thủ quy định. Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng có thể đạt được thỏa thuận vào ngày 22 hoặc 23.12".

Cây cầu ở tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) hư hại sau cuộc không kích ngày 20.12 ẢNH: AFP

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Thái Lan và Campuchia trước đây đã ký thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên cam kết đang không được thực hiện do những bất đồng giữa hai bên. Ngoại trưởng Rubio hôm 18.12 cũng đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, cho biết sẽ có thêm các cuộc liên lạc vào cuối tuần này. Trong ngày 22.12, ngoại trưởng các nước ASEAN sẽ họp tại Malaysia, với ưu tiên tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 20.12 thông báo Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, ông Đặng Tích Quân, đã đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia, nhằm kêu gọi ngừng bắn và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trong cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 19.12, ông Đặng tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để Campuchia và Thái Lan đối thoại.

Thái Lan thừa nhận UAV trinh sát bị bắn rơi tại Campuchia

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát từ ngày 7.12 và đến nay chưa hạ nhiệt. Các nước khu vực và quốc tế nhiều lần kêu gọi hai bên kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã ký hồi tháng 10, giải quyết các bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.



