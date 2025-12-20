Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Trong tuyên bố ngày 20.12, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Deng Xijun tái khẳng định Trung Quốc sẽ "tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng", khuyến khích đối thoại và thúc đẩy giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Người dân Campuchia quan sát một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích tại khu vực giữa tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap của Campuchia ngày 20.12.2025

ẢNH: AFP

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc nối lại các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa 2 nước láng giềng Đông Nam Á trở lại bàn đàm phán, trước thềm cuộc họp đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến diễn ra ngày 22.12.

Theo Reuters, kể từ khi giao tranh tái bùng phát và làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, xung đột Campuchia - Thái Lan đã khiến khoảng 60 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 18.12 đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia. Theo Bắc Kinh, cả 2 bên đều bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng và thực thi lệnh ngừng bắn.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 19.12 cho biết Washington "thận trọng lạc quan" về khả năng 2 nước có thể quay trở lại tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tuần tới.

Tuy nhiên, tình hình thực địa vẫn căng thẳng. Ngày 20.12, tướng Chakkrit Thammavichai, phát ngôn viên Không quân Hoàng gia Thái Lan, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu mà Campuchia sử dụng, cho đến khi Phnom Penh chấp nhận 3 điều kiện do Bangkok đề ra để tiến tới ngừng bắn và đàm phán hòa bình, theo báo The Nation.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 19.12 khẳng định Bangkok không chịu áp lực từ Mỹ hay Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Campuchia cần "thể hiện sự chân thành" trước khi bất kỳ tiến trình hòa bình nào có thể bắt đầu.

Trước đó, ngày 15.12, Bộ Ngoại giao Thái Lan công bố 3 điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới, gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn; lệnh ngừng bắn phải được thực thi thực chất và duy trì lâu dài; và Phnom Penh phải hợp tác nghiêm túc trong công tác rà phá bom mìn.