Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
20/12/2025 21:02 GMT+7

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Deng Xijun (Đặng Tích Quân), Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, đã tới Phnom Penh nhằm thúc đẩy Campuchia - Thái Lan giảm leo thang xung đột biên giới.

Trong tuyên bố ngày 20.12, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Deng Xijun tái khẳng định Trung Quốc sẽ "tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng", khuyến khích đối thoại và thúc đẩy giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm- Ảnh 1.

Người dân Campuchia quan sát một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích tại khu vực giữa tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap của Campuchia ngày 20.12.2025

ẢNH: AFP

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc nối lại các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa 2 nước láng giềng Đông Nam Á trở lại bàn đàm phán, trước thềm cuộc họp đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến diễn ra ngày 22.12.

Theo Reuters, kể từ khi giao tranh tái bùng phát và làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, xung đột Campuchia - Thái Lan đã khiến khoảng 60 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 18.12 đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia. Theo Bắc Kinh, cả 2 bên đều bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng và thực thi lệnh ngừng bắn.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 19.12 cho biết Washington "thận trọng lạc quan" về khả năng 2 nước có thể quay trở lại tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tuần tới.

Tuy nhiên, tình hình thực địa vẫn căng thẳng. Ngày 20.12, tướng Chakkrit Thammavichai, phát ngôn viên Không quân Hoàng gia Thái Lan, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu mà Campuchia sử dụng, cho đến khi Phnom Penh chấp nhận 3 điều kiện do Bangkok đề ra để tiến tới ngừng bắn và đàm phán hòa bình, theo báo The Nation.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 19.12 khẳng định Bangkok không chịu áp lực từ Mỹ hay Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Campuchia cần "thể hiện sự chân thành" trước khi bất kỳ tiến trình hòa bình nào có thể bắt đầu.

Trước đó, ngày 15.12, Bộ Ngoại giao Thái Lan công bố 3 điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới, gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn; lệnh ngừng bắn phải được thực thi thực chất và duy trì lâu dài; và Phnom Penh phải hợp tác nghiêm túc trong công tác rà phá bom mìn.

Tin liên quan

Thái Lan thừa nhận UAV trinh sát bị bắn rơi tại Campuchia

Thái Lan thừa nhận UAV trinh sát bị bắn rơi tại Campuchia

Quân đội Thái Lan xác nhận đã mất một máy bay không người lái (UAV) trinh sát tại Campuchia trong lúc tham gia chiến sự.

Nga bác bỏ tin lính đánh thuê tham chiến ở Campuchia

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc campuchia Thái Lan đàm phán thỏa thuận hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận