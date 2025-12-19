Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga bác bỏ tin lính đánh thuê tham chiến ở Campuchia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
19/12/2025 20:10 GMT+7

Nga đã bác bỏ các thông tin cho rằng công dân nước này tham chiến cho Campuchia trong cuộc xung đột biên giới leo thang với Thái Lan.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan khẳng định các cáo buộc xuất phát từ bên ngoài Thái Lan và dường như nhằm xâm phạm quyền lợi của công dân Nga đang lưu trú tại nước này với tư cách du lịch hoặc kinh doanh.

Phía Nga gọi đây là những "tuyên bố vô căn cứ", có nguy cơ làm tổn hại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Moscow và Bangkok, theo South China Morning Post ngày 19.12. Nga cũng khuyến cáo công dân tránh đến các tỉnh giáp biên giới Thái Lan - Campuchia trong bối cảnh căng thẳng an ninh gia tăng.

Nga lên tiếng vụ - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Thái Lan tại Campuchia dọc theo khu vực biên giới tranh chấp hôm 15.12.2025

ẢNH: REUTERS

Phản hồi trên được đưa ra sau khi cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima, nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng của Thái Lan, tăng cường giám sát người Nga lưu trú tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Biện pháp này được Thái Lan triển khai sau các cáo buộc rằng Campuchia có thể tìm cách tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài nhằm nhắm vào các cơ sở quân sự trong khu vực.

Giới chức địa phương Thái Lan cũng kêu gọi người dân báo cáo các hoạt động khả nghi, trong khi cảnh sát cáo buộc có thông tin về một binh sĩ người Nga làm việc cho Phnom Penh nhưng không công bố chi tiết.

Thái Lan ra điều kiện đàm phán với Campuchia

Theo tờ Thai Examiner, các tay súng Nga bị nghi đã huấn luyện lực lượng tinh nhuệ của Campuchia về tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) trong các cuộc giao tranh với Thái Lan kéo dài 5 ngày hồi tháng 7.

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapol Nakpanit gần đây cho biết các cơ quan an ninh chưa phát hiện mối liên hệ cụ thể nào về việc Nga - Campuchia hợp tác.

Tin liên quan

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia

Trung Quốc đang cử một đặc phái viên tới Thái Lan và Campuchia nhằm nối lại các nỗ lực hòa giải và chấm dứt giao tranh giữa hai nước Đông Nam Á, theo Bangkok Post hôm 18.12.

Thái Lan ra điều kiện đàm phán với Campuchia

Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn, ASEAN hoãn họp ngoại trưởng

Khám phá thêm chủ đề

nga Thái Lan campuchia Lính đánh thuê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận