Nga bác bỏ tin lính đánh thuê tham chiến ở Campuchia

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan khẳng định các cáo buộc xuất phát từ bên ngoài Thái Lan và dường như nhằm xâm phạm quyền lợi của công dân Nga đang lưu trú tại nước này với tư cách du lịch hoặc kinh doanh.

Phía Nga gọi đây là những "tuyên bố vô căn cứ", có nguy cơ làm tổn hại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Moscow và Bangkok, theo South China Morning Post ngày 19.12. Nga cũng khuyến cáo công dân tránh đến các tỉnh giáp biên giới Thái Lan - Campuchia trong bối cảnh căng thẳng an ninh gia tăng.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Thái Lan tại Campuchia dọc theo khu vực biên giới tranh chấp hôm 15.12.2025 ẢNH: REUTERS

Phản hồi trên được đưa ra sau khi cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima, nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng của Thái Lan, tăng cường giám sát người Nga lưu trú tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Biện pháp này được Thái Lan triển khai sau các cáo buộc rằng Campuchia có thể tìm cách tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài nhằm nhắm vào các cơ sở quân sự trong khu vực.

Giới chức địa phương Thái Lan cũng kêu gọi người dân báo cáo các hoạt động khả nghi, trong khi cảnh sát cáo buộc có thông tin về một binh sĩ người Nga làm việc cho Phnom Penh nhưng không công bố chi tiết.

Theo tờ Thai Examiner, các tay súng Nga bị nghi đã huấn luyện lực lượng tinh nhuệ của Campuchia về tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) trong các cuộc giao tranh với Thái Lan kéo dài 5 ngày hồi tháng 7.

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapol Nakpanit gần đây cho biết các cơ quan an ninh chưa phát hiện mối liên hệ cụ thể nào về việc Nga - Campuchia hợp tác.