Thế giới

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia

Thụy Miên
Thụy Miên
18/12/2025 15:34 GMT+7

Trung Quốc đang cử một đặc phái viên tới Thái Lan và Campuchia nhằm nối lại các nỗ lực hòa giải và chấm dứt giao tranh giữa hai nước Đông Nam Á, theo Bangkok Post hôm 18.12.

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải xung đột giữa Thái Lan và Campuchia - Ảnh 1.

Thái Lan trưng bày tên lửa chống tăng thu được từ binh sĩ Campuchia trong cuộc xung đột biên giới

ảnh: trang facebook của quân đội Thái Lan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ông Đặng Tây Quân, Đặc phái viên cho các vấn đề châu Á, đến CampuchiaThái Lan hôm nay (18.12) để tiến hành hoạt động hòa giải.

"Trung Quốc theo sát cuộc xung đột biên giới đang diễn ra giữa hai nước. Bằng cách của mình, Trung Quốc đang tích cực làm giảm leo thang", theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trong khi ông Đặc ít nhất 2 lần đã đến 2 nước trên trong nỗ lực hòa giải, chuyến công du hôm 18.12 đánh dấu lần đầu tiên ông đến Campuchia và Thái Lan kể từ khi Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur được ký kết.

Thỏa thuận được các thủ tướng Thái Lan và Campuchia trước sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trên vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Thái Lan ra điều kiện đàm phán với Campuchia

Tổng thống Trump gần đây đã điện đàm với ông Anutin Charnvirakul và ông Hun Manet, thúc giục hai nước tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận và quay lại thương thuyết một thỏa thuận hòa bình.

Trung Quốc đã tiếp xúc với cả hai bên kể từ khi giao tranh nổ ra dọc theo biên giới hơn 800 km giữa Campuchia và Thái Lan, nhưng giữ vai trò khá kín tiếng so với Mỹ. Điều này do Bắc Kinh thường tránh can thiệp công khai vào các xung đột, ngoài việc thúc đẩy đối thoại và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận.

Cả Thái Lan và Campuchia đều có sử dụng những loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất trong cuộc xung đột. Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok trích lời từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết Trung Quốc duy trì hợp tác quốc phòng với cả Campuchia lẫn Thái Lan, và Bắc Kinh không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và cũng không liên quan đến các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước.

