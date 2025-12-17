Thái Lan ra điều kiện đàm phán với Campuchia

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho rằng việc thảo luận về ngừng bắn còn phụ thuộc vào hành động của cả hai nước, theo tờ Khmer Times. Ông nhấn mạnh Thái Lan chỉ tham gia đối thoại nếu thấy cam kết thực chất và sự thấu hiểu lẫn nhau, đồng thời đưa ra 3 điều kiện của Bangkok. Theo đó, Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn công khai trước, tiếp theo là cam kết hòa bình chân thành và có thể xác thực, cuối cùng là hai bên hợp tác rà phá mìn tại các khu vực bị ảnh hưởng dọc biên giới.

Ông Nikorndej nhấn mạnh Thái Lan sẵn sàng đối thoại nhưng không thể làm điều đó nếu thiếu những hành động cụ thể chứng minh sự chân thành. "Đàm phán hòa bình dựa trên sự tin cậy, và sự tin cậy phải được xây dựng bằng hành động, không phải bằng lời nói", người phát ngôn cho biết.

Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn

Cùng ngày, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo cho rằng việc ngừng bắn phải là hành động thực tế và bền vững, không phải chỉ tạm ngừng rồi sau đó tái bùng phát bạo lực.

Campuchia chưa bình luận về những tuyên bố nêu trên. Thái Lan đưa ra điều kiện trong bối cảnh triển vọng giảm căng thẳng vẫn chưa có gì chắc chắn khi hai nước vẫn cáo buộc nhau về tình hình chiến sự. Cộng đồng khu vực và quốc tế đã kêu gọi kiềm chế nhưng đến nay chưa có xác nhận về việc ngừng bắn hay đối thoại hòa bình.

Vụ nổ tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) sau cuộc không kích của Thái Lan Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ đánh thuế nếu hai nước không ngừng bắn. Tuần trước, ông Trump điện đàm cho lãnh đạo hai nước và nói các bên đồng ý ngừng bắn trong vòng 24 giờ, tái thi hành tuyên bố chung về hòa bình ký hồi tháng 10 tại Malaysia. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn sau đó, đặt ra dấu hỏi về độ hiệu quả của sức ép từ Mỹ.

"Không có ai đang gây sức ép lên chúng tôi. Ai gây sức ép ai? Tôi không biết", Reuters hôm qua dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trả lời câu hỏi về sức ép quốc tế liên quan việc ngừng bắn.

Từ khi tái bùng phát vào hôm 7.12, xung đột đã làm hơn nửa triệu người sơ tán và khiến gần 40 người thiệt mạng ở cả hai nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri hôm qua cho biết giao tranh đang tiếp diễn khắp 8 tỉnh biên giới và tình hình vẫn biến động.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan quyết định sẽ kiểm tra và ngăn chặn toàn bộ các tàu chở nhiên liệu và thiết bị quân sự sang Campuchia, theo tờ Bangkok Post. Trước đó, Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói biện pháp này không ảnh hưởng đến tàu nước ngoài.