Thế giới Quân sự

Campuchia và Thái Lan tranh cãi về cáo buộc tấn công sâu vào lãnh thổ

Khánh An
Khánh An
15/12/2025 20:25 GMT+7

Giao tranh tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia ngày 15.12 bước sang tuần thứ hai với việc Campuchia cáo buộc Thái Lan ném bom sâu vào lãnh thổ và gần nơi trú ẩn của những người đã sơ tán.

Campuchia và Thái Lan tranh cãi về cáo buộc tấn công sâu vào lãnh thổ - Ảnh 1.

Những người sơ tán tại một khu vực nhận hàng tiếp tế ở tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia)

Ảnh: Reuters

Theo AP ngày 15.12 dẫn thông tin từ các bộ ngành liên quan của Campuchia, các máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan ném 2 quả bom vào khoảng 10 giờ tại những khu vực gần trại của những người sơ tán ở tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap.

Vụ ném bom ở huyện Srei Snam thuộc tỉnh Siem Reap, cách biên giới Campuchia hơn 70 km, nhắm vào một cây cầu, theo thông báo của chính quyền Campuchia. Tỉnh này là nơi tọa lạc của quần thể đền Angkor Wat nổi tiếng thế giới, di sản thế giới được UNESCO công nhận và là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất cả nước.

Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về vụ tấn công trên, người phát ngôn của lực lượng không quân Thái Lan Jackkrit Thammavichai cho biết rằng "theo luật pháp quốc tế và các quy tắc giao chiến, mục tiêu quân sự không được xác định dựa trên khoảng cách từ biên giới".

"Trên thực tế, nó được xác định dựa trên đặc điểm và mục tiêu sử dụng cơ sở đó cho mục đích quân sự", theo ông Jackkrit.

Quân đội Thái Lan điều tra vụ xe tăng VT-4 vỡ nòng trong xung đột với Campuchia

Ông nói rằng lực lượng không quân Thái Lan tuân thủ luật pháp quốc tế bằng cách không nhắm mục tiêu vào dân thường và chiến dịch hôm 15.12 không ảnh hưởng đến dân thường Campuchia ở gần đó.

Các quan chức Thái Lan cũng cho biết họ đang cố gắng cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu và vũ khí cho Campuchia, nhưng bác bỏ thông tin về việc sẽ thiết lập một cuộc phong tỏa hải quân toàn diện.

Các quan chức này cũng cho biết nhiên liệu và vũ khí sẽ không còn được phép vận chuyển qua trạm kiểm soát biên giới đường bộ lớn với nước láng giềng Lào, nằm gần lãnh thổ Campuchia, đồng thời tuyên bố rằng nguồn cung cấp quân sự và hỗ trợ hậu cần phải bị cắt đứt.

