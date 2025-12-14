Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giao tranh Thái Lan - Campuchia lan đến ven biển, Thái Lan giới nghiêm tại Trat

Khánh An
Khánh An
14/12/2025 15:14 GMT+7

Campuchia và Thái Lan tiếp tục cáo buộc nhau về những hành động tấn công tại khu vực biên giới, trong khi Thái Lan mở rộng lệnh giới nghiêm.

Giao tranh Thái Lan - Campuchia lan đến ven biển, Thái Lan giới nghiêm tại Trat- Ảnh 1.

Người dân Thái Lan xếp hàng chờ nhận thực phẩm tại một trung tâm sơ tán ở tỉnh Buriram (Thái Lan) hôm 13.12.

ẢNH: AFP

Hãng Reuters đưa tin Thái Lan ngày 14.12 ban bố lệnh giới nghiêm tại tỉnh Trat ở miền đông nam, khi giao tranh với Campuchia lan đến các khu vực ven biển.

Phát biểu tại Bangkok sau khi công bố lệnh giới nghiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho hay rằng nhìn chung, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra liên tục.

Lệnh giới nghiêm của Thái Lan áp dụng đối với 5 huyện của tỉnh Trat giáp với tỉnh Koh Kong, ngoại trừ các đảo du lịch Koh Chang và Koh Kood. Trước đó, quân đội Thái Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Sa Kaeo ở miền đông, và lệnh này hiện vẫn còn hiệu lực.

Thái Lan và Campuchia đã đấu hỏa lực hạng nặng tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới dài 817 km kể từ ngày 8.12, một trong những đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ cuộc đụng độ kéo dài 5 ngày hồi tháng 7. Khi đó, giao tranh kết thúc với vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Malaysia - nước chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 12.12, đồng thời nói rằng 2 bên đã đồng ý "chấm dứt mọi hành động nổ súng".

Một ngày sau đó, ông Anutin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu "cho đến khi chúng tôi không còn cảm thấy bất kỳ tổn hại hay mối đe dọa nào đối với lãnh thổ và người dân của mình".

Sau đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết ông Trump kỳ vọng tất cả các bên sẽ tuân thủ các cam kết, đồng thời nhấn mạnh rằng "ông sẽ buộc bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm khi cần thiết để chấm dứt việc giết chóc và bảo đảm một nền hòa bình bền vững".

Tin liên quan

Ông Trump hối thúc Thái Lan, Campuchia tôn trọng cam kết, cảnh báo xử lý

Ông Trump hối thúc Thái Lan, Campuchia tôn trọng cam kết, cảnh báo xử lý

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thái Lan và Campuchia tôn trọng cam kết đã đưa ra sau khi hai nước vẫn tiếp tục giao tranh sau cuộc điện đàm của ông.

Giao tranh Thái Lan - Campuchia leo thang

Thái Lan tuyên bố tiếp tục chiến đấu, Campuchia đóng toàn bộ cửa khẩu song phương

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia biên giới Giới nghiêm tỉnh Trat Ven biển Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận