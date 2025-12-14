Giao tranh Thái Lan - Campuchia lan đến ven biển, Thái Lan giới nghiêm tại Trat

Người dân Thái Lan xếp hàng chờ nhận thực phẩm tại một trung tâm sơ tán ở tỉnh Buriram (Thái Lan) hôm 13.12. ẢNH: AFP

Hãng Reuters đưa tin Thái Lan ngày 14.12 ban bố lệnh giới nghiêm tại tỉnh Trat ở miền đông nam, khi giao tranh với Campuchia lan đến các khu vực ven biển.

Phát biểu tại Bangkok sau khi công bố lệnh giới nghiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho hay rằng nhìn chung, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra liên tục.

Lệnh giới nghiêm của Thái Lan áp dụng đối với 5 huyện của tỉnh Trat giáp với tỉnh Koh Kong, ngoại trừ các đảo du lịch Koh Chang và Koh Kood. Trước đó, quân đội Thái Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Sa Kaeo ở miền đông, và lệnh này hiện vẫn còn hiệu lực.

Thái Lan và Campuchia đã đấu hỏa lực hạng nặng tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới dài 817 km kể từ ngày 8.12, một trong những đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ cuộc đụng độ kéo dài 5 ngày hồi tháng 7. Khi đó, giao tranh kết thúc với vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Malaysia - nước chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 12.12, đồng thời nói rằng 2 bên đã đồng ý "chấm dứt mọi hành động nổ súng".

Một ngày sau đó, ông Anutin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu "cho đến khi chúng tôi không còn cảm thấy bất kỳ tổn hại hay mối đe dọa nào đối với lãnh thổ và người dân của mình".

Sau đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết ông Trump kỳ vọng tất cả các bên sẽ tuân thủ các cam kết, đồng thời nhấn mạnh rằng "ông sẽ buộc bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm khi cần thiết để chấm dứt việc giết chóc và bảo đảm một nền hòa bình bền vững".