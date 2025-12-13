Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thái Lan tuyên bố tiếp tục chiến đấu, Campuchia đóng toàn bộ cửa khẩu song phương

Thụy Miên
Thụy Miên
13/12/2025 21:16 GMT+7

Hôm nay (13.12), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định nước này sẽ 'tiếp tục triển khai các hành động quân sự', trong khi Campuchia thông báo đóng mọi cửa khẩu song phương.

Thái Lan tuyên bố tiếp tục chiến đấu, Campuchia 'đóng băng' toàn bộ cửa khẩu song phương - Ảnh 1.

Một cây cầu bị hư hại ở tỉnh Pursat của Campuchia hôm 13.12 sau các vụ giao tranh biên giới

ảnh: afp

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ tiếp tục giao tranh tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia, theo AFP.

"Thái Lan sẽ tiếp tục các hành động quân sự cho đến khi chúng tôi cảm thấy không còn bất kỳ mối nguy hại và đe dọa nào cho đất nước và người dân Thái Lan", ông Anutin nhấn mạnh.

Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo hai nước Campuchia và Thái Lan có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi khuya 12.12. Ông Trump nói cả ông Anutin lẫn Thủ tướng Campuchia Hun Manet đều đồng ý ngừng mọi giao tranh.

Tuy nhiên, sau đó cả hai phía đều không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Anutin nhấn mạnh trên Facebook rằng hoàn toàn không hề có lệnh ngừng bắn.

Trong tuyên bố trên Facebook hôm 13.12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết hoan nghênh đề xuất ngừng các hoạt động thù địch vào chiều tối 13.12 của người đồng cấp Malaysia Anwar Ibrahim, bên trung gian trong cuộc hòa đàm.

Thủ tướng Anwar, Chủ tịch luân phiên ASEAN, kêu gọi hai bên "kiềm chế mọi hành động quân sự tiếp theo, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc ra lệnh các đơn vị vũ trang tiến quân", bắt đầu từ 22 giờ khuya 13.12.

Nhà lãnh đạo Malaysia cho biết một nhóm quan sát viên của ASEAN do người đứng đầu Lực lượng Quốc phòng Malaysia dẫn đầu sẽ được triển khai tới khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, và chính phủ Mỹ sẽ cung cấp năng lực giám sát bằng vệ tinh.

Ông Trump nói lãnh đạo Campuchia, Thái Lan đồng ý dừng bắn

Trả lời báo chí về đề xuất của Malaysia, ông Anutin khẳng định không hề có bất kỳ thỏa thuận nào về việc ngừng lại các hành động ở biên giới.

Đến tối 13.12, tờ Khmer Times đăng tải thông báo chính thức của Bộ Nội vụ Campuchia với nội dung chính phủ Campuchia đã quyết định ngừng mọi hoạt động đi lại tại toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan.

"Quyết định này có hiệu lực tức thời và kéo dài cho đến khi có thông báo thêm", theo Bộ Nội vụ Campuchia.

Nhà Trắng chưa bình luận sau diễn biến mới nhất ở hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
