Bản đồ thể hiện các điểm đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước ảnh: reuters

Báo Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia sáng nay (hôm 9.12) cho biết đã có 2 dân thường thiệt mạng vào khuya qua, nâng tổng số người chết ở Campuchia trong cuộc giao tranh mới nhất với Thái Lan lên 6. Phía Thái Lan ghi nhận một binh sĩ tử vong.

Cũng theo bộ này, giao tranh nổ ra tại hầu hết các điểm giao tranh ở tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey và Banteay Meanchey, đồng thời chiến sự mở rộng sang xã Thma Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat.

Xung đột Thái Lan - Campuchia lan rộng

Về phía Thái Lan, cũng trong thông báo sáng nay, hải quân nước này thông báo đã phát hiện lực lượng Campuchia xâm nhập vào khu vực mà Bangkok tuyên bố là lãnh thổ Thái Lan tại tỉnh ven biển Trat, và đã tiến hành các hoạt động quân sự để đẩy lùi lực lượng này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Trong sáng 9.12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tuyên bố sau hơn 24 giờ kiên nhẫn tôn trọng lệnh ngừng bắn, Campuchia từ tối 8.12 đã bắt đầu phản ứng. Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng "Campuchia cần hòa bình, nhưng buộc phải chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ".

Tối qua (8.12), Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh Thái Lan "không được dùng vũ lực quân sự để tấn công các ngôi làng dân sự dưới danh nghĩa khôi phục chủ quyền". Trước đó, Campuchia cũng khẳng định rằng đã không trả đũa dù lực lượng của mình bị tấn công liên tục.

Trong khi đó, Đài Thai PBS dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng ngày bác bỏ khả năng đàm phán ngay lập tức với phía Campuchia, trong bối cảnh một tướng cấp cao của quân đội Thái Lan tuyên bố quân đội nước này đặt mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự của Campuchia "trong thời gian dài".

Hôm 8.12 cũng chứng kiến ngày giao tranh ác liệt nhất kể từ khi hai bên đấu súng kéo dài 5 ngày hồi tháng 7, khiến ít nhất 48 người chết và 300.000 người phải sơ tán.