Dồn dập diễn biến mới trong xung đột Campuchia - Thái Lan

"Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện các hành động quân sự cho đến khi chúng tôi không còn cảm thấy bị tổn hại và đe dọa đến đất đai và người dân của mình nữa," Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul viết trên Facebook hôm nay 13.12, theo Reuters.

Trung tâm báo chí chung của Bangkok xác nhận lực lượng Thái Lan đã "trả đũa" các mục tiêu quân sự của Campuchia lúc 5 giờ 50 ngày 13.12, theo Reuters.

Ông Trump nói gì sau khi điện đàm với lãnh đạo Campuchia, Thái Lan về giao tranh?

Trong khi đó, tờ Khmer Times đưa tin Bộ Thông tin Campuchia cáo buộc máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã ném bom ít nhất 2 khách sạn của Campuchia, cùng với nhiều mục tiêu khác vào sáng sớm 13.2. Theo bộ này, quân đội Thái Lan đã phá hủy một tòa nhà khách sạn ở khu vực Thamma Da tỉnh Pursat vào lúc 5 giờ 50 và và một tòa nhà khách sạn khác ở khu vực Thamma Da vào lúc 5 giờ 55.

Ảnh do Hãng Thông tấn Campuchia (AKP) chụp và công bố ngày 13.12 cho thấy khói bốc lên sau một vụ nổ ở tỉnh Pursat (Campuchia), trong bối cảnh xung đột dọc biên giới Campuchia - Thái Lan. Ảnh: AFP

Giới chức tỉnh ở Campuchia cũng cáo buộc hải quân Thái Lan đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Koh Kong vào sáng sớm 13.12, buộc người dân phải chạy trốn để đảm bảo an toàn, theo Khmer Times.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata đã tóm tắt tình hình dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, cáo buộc lực lượng Thái Lan đã mở rộng các cuộc tấn công tại Quân khu 3 từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 13.12. Theo bộ này, vào lúc 2 giờ sáng, hải quân Thái Lan đã nổ súng từ một tàu hải quân, bắn 20 quả đạn pháo vào tỉnh Koh Kong.

Cuộc tấn công của hải quân Thái Lan diễn ra chỉ vài giờ sau khi có báo cáo về lệnh ngừng bắn được cho là đã đạt được, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang trở lại dọc theo bờ biển phía tây Campuchia, theo Khmer Times.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Thái Lan cũng như Campuchia đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet "về việc cuộc chiến kéo dài nhiều năm lại bùng phát một cách đáng tiếc", theo Reuters. "Họ đã đồng ý dừng nổ súng hoàn toàn, có hiệu lực từ tối nay, và quay trở lại Thỏa thuận Hòa bình ban đầu," ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 12.12.