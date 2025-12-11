Giao tranh Thái Lan - Campuchia leo thang, Tổng thống Trump can thiệp

Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo quân đội Thái Lan tiếp tục các đợt tấn công vào lãnh thổ trong ngày 10.12. Tờ Khmer Times dẫn số liệu của chính quyền cho biết tính đến hôm qua, hơn 127.000 dân thường rời khỏi nhà cửa để đến các cơ sở lánh nạn. Các quan chức miêu tả đây là một trong những trường hợp khẩn cấp nhân đạo lớn nhất trong những năm gần đây. Ít nhất 7 người thiệt mạng trong khi hàng chục người khác bị thương.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết hơn 400.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn tại 7 tỉnh, theo AFP. Bộ Giáo dục Thái Lan đóng cửa 1.168 trường học ở vùng biên giới, chuyển 102 trường ở vùng an toàn thành nơi trú ẩn và điều động sinh viên trường nghề hỗ trợ sơ tán và công tác hậu cần. Quân đội Thái Lan thông báo 4 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc đụng độ từ ngày 7.12.

Ông Trump nói sẽ gọi điện thoại để ngăn chặn giao tranh Thái Lan - Campuchia

Trong cuộc mít tinh tại bang Pennsylvania tối 9.12 (sáng qua theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ liên lạc với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia để mở cuộc đối thoại nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước. Sau đợt giao tranh căng thẳng hồi tháng 7, ông Trump đã gây sức ép thương mại để buộc hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn do Malaysia làm trung gian. Sau khi xung đột tái bùng phát, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi hai bên chấm dứt giao tranh, tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, thực thi Tuyên bố Kuala Lumpur tháng 10.

Người dân Thái Lan dưới hầm trú ẩn tại tỉnh biên giới Sa Kaeo ngày 10.12 ẢNH: REUTERS

Tờ Bangkok Post hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun bày tỏ tự tin rằng Mỹ sẽ không dùng thuế quan để gây sức ép lên Bangkok trong việc bắt đầu đối thoại. Bà Suphajee cho hay cuộc đàm phán thương mại với Mỹ vẫn diễn ra bình thường.

Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Trump tái can thiệp để hòa giải, người phát ngôn chính phủ Campuchia Pen Bona nói Phnom Penh chỉ muốn hòa bình và lập trường này vẫn không đổi. Trước đó một ngày, Cố vấn Suos Yara của Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng xung đột là cuộc chơi mà hai bên cùng thua và nhấn mạnh Campuchia và Thái Lan sẽ luôn là láng giềng nên tốt nhất là tìm sự đồng thuận. Tuy nhiên, ông lưu ý Campuchia sẽ không khởi động quá trình đối thoại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh Campuchia phải thể hiện sự chân thành và hành động trước để xuống thang.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi hai nước kiềm chế, tránh leo thang thêm và nói sẵn sàng đóng vai trò xây dựng để giúp giảm căng thẳng. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Singapore thúc đẩy Thái Lan và Campuchia giải quyết khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán, tuân thủ tinh thần và nguyên tắc của Tuyên bố chung Kuala Lumpur.