Thế giới

Thế giới kêu gọi Thái Lan, Campuchia hạ nhiệt căng thẳng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/12/2025 05:10 GMT+7

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước tiếp tục leo thang trong hôm qua (9.12).

Báo Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết các đợt tấn công của quân đội Thái Lan trong ngày 8 - 9.12 đã khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương. Phía Thái Lan thông tin ít nhất 3 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Campuchia.

Thế giới kêu gọi Thái Lan, Campuchia hạ nhiệt căng thẳng - Ảnh 1.

Binh sĩ Thái Lan tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan) được đưa đến bệnh viện ngày 7.12 sau cuộc đụng độ với Campuchia

Ảnh: Reuters

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tuyên bố sau một ngày kiên nhẫn tôn trọng lệnh ngừng bắn, Campuchia từ tối 8.12 đã bắt đầu phản ứng. Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng: "Campuchia cần hòa bình, thế nhưng buộc phải chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ". Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề nghị Thái Lan "không dùng vũ lực quân sự để tấn công các ngôi làng dân sự dưới danh nghĩa khôi phục chủ quyền".

Về phía Thái Lan, báo The Nation dẫn lời Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 9.12 khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ tập trung hỗ trợ các hoạt động phòng thủ của quân đội trước Campuchia. Ông Anutin nêu rõ sẽ không tham gia đàm phán ngừng bắn cho đến khi mối đe dọa từ lực lượng Campuchia chấm dứt.

Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp diễn, thêm dân thường thiệt mạng

Trước những diễn biến leo thang căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, các nước và tổ chức quốc tế đã kêu gọi hạ nhiệt tình hình. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 8.12 đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc mở. 

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 9.12 bày tỏ mong muốn hai nước Thái Lan và Campuchia tránh leo thang căng thẳng, tuân thủ các cam kết ngừng bắn và dùng cơ chế đối thoại để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Người phát ngôn Liên minh Châu Âu (EU) Anitta Hipper kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa, thực hiện theo thỏa thuận hòa bình đã được ký hết hồi tháng 10 tại Malaysia.

