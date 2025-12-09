Nữ sinh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia tranh tài STEAM

Vòng chung kết cuộc thi "Green STEAM for Girls - STEAM xanh cho nữ sinh 2025" được khai mạc tối 8.12, tại TP.HCM. Đêm chung kết và công bố giải thưởng diễn ra vào cuối tuần này.

Tổng cộng có 39 nữ sinh xuất sắc vào tới vòng chung kết đến từ các trường THCS ở 12 tỉnh thành của Việt Nam và trường học của Thái Lan, Malaysia.

GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD-ĐT), Trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Vòng chung kết được tổ chức theo hình thức hội trại học thuật tập trung tại TP.HCM, các thí sinh được kết hợp giữa nghiên cứu, thực hành, thử nghiệm và phản biện. Các em được tham gia chuỗi trải nghiệm khoa học - công nghệ tại các học viện hàng không, trung tâm đổi mới sáng tạo, hệ thống phòng học STEAM của các đơn vị đồng tổ chức.

Các chủ đề mà ban tổ chức đưa ra ở vòng chung kết năm nay là kỹ năng STEAM xanh; năng lượng tái tạo; thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo thể lệ vòng chung kết, mỗi đội thi được lựa chọn 2 chủ đề theo thứ tự ưu tiên trong các chủ đề của ban tổ chức yêu cầu, phân tích lý do lựa chọn.

Sau khi được ban tổ chức thống nhất chủ đề của từng đội, mỗi đội sẽ thực hiện nghiên cứu/dự án theo các bước: thực hiện bài viết mô tả ý tưởng dự án trong 1.500 từ, nêu rõ mục tiêu, giải pháp thực hiện, tính khả thi; làm mô hình/video/hoặc hình ảnh minh họa cho ý tưởng, thể hiện tính sáng tạo và ứng dụng của dự án. Phần quan trọng, hấp dẫn trong đêm chung kết là thuyết trình về dự án STEAM trước ban giám khảo, trả lời câu hỏi.

Cuộc thi STEAM hấp dẫn cho các nữ sinh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Thúc đẩy bình đẳng giới để nhiều nữ sinh tự tin quan tâm tới STEAM

"Green STEAM for Girls - STEAM xanh cho nữ sinh" do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD-ĐT) phối hợp cùng UNICEF Việt Nam và Hệ thống giáo dục Victoria School đồng tổ chức. Dành cho học sinh nữ từ 12–15 tuổi đang theo học THCS trên toàn quốc, những dự án của các nữ sinh dự thi xoay quanh năng lượng tái tạo, kỹ năng xanh và mô hình thích ứng biến đổi khí hậu. Ra mắt lần đầu tiên năm 2024, cuộc thi lan tỏa trong cộng đồng giáo dục với sự tham gia của nữ sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng đại diện của Thái Lan và Malaysia.

Theo định hướng của UNICEF, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu hành động khẩn trương để bảo vệ tương lai của trẻ em. Dù cơ hội cho trẻ em gái trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được mở rộng, nhiều rào cản vẫn tồn tại khiến các em khó theo đuổi đam mê và phát huy tiềm năng.

Đội nữ sinh Thái Lan có mặt tại vòng chung kết cuộc thi ẢNH: PHƯƠNG HÀ

GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD-ĐT), Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết "STEAM xanh cho nữ sinh 2025" không chỉ là một sân chơi học thuật sáng tạo mà còn góp phần quan trọng trong thúc đẩy sự quan tâm của nữ sinh ở lĩnh vực STEAM. Thông qua cơ hội tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, ban tổ chức mong muốn truyền cảm hứng để các nữ sinh tự tin khám phá tiềm năng, phát triển năng lực sáng tạo, mạnh dạn theo đuổi những lĩnh vực giàu tiềm năng.

Không chỉ được thể hiện năng lực sáng tạo, hợp tác thông qua những dự án gắn với đời sống như môi trường, biến đổi khí hậu; từ cuộc thi, các nữ sinh được rèn luyện tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề, kết nối cộng đồng.

"Cuộc thi là môi trường nuôi dưỡng đam mê khoa học và tư duy sáng tạo cho nữ sinh, đồng thời góp phần hình thành đội ngũ nhân lực tương lai có năng lực công nghệ, tinh thần trách nhiệm để cùng chung tay phát triển đất nước", GS-TS Lê Anh Vinh nói.