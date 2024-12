Nữ sinh xinh đẹp với ước mơ trở thành MC song ngữ nổi tiếng

Lê Phương Khánh Như đang là sinh viên năm 3, khoa Du lịch, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH). Cô gái yêu thích tiếng Anh, điểm IELTS 7.0 và sở hữu nhiều thành tích trong học tập và nhiều hoạt động ngoại khóa.

Lê Phương Khánh Như ẢNH: NVCC

Quán quân, á quân nhiều cuộc thi

Khánh Như là quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023, giành giải ba tại cuộc thi Dịch thuật sinh viên ĐH Kinh tế UEH Translator 2024. Như là á quân cuộc thi Tranh biện Sinh viên ĐH Kinh tế UEH Debate 2023, quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Song Ngữ Én Vàng UEF 2024.

Nữ sinh xinh đẹp là á khôi 1 miền Nam, trong tốp 10 toàn quốc cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 đồng thời đoạt danh hiệu "Người đẹp nhân ái". Bạn trẻ tài năng này còn là gương mặt tham gia sôi nổi nhiều hoạt động tại khoa Du lịch, ĐH Kinh tế TP.HCM, được mời tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nữ sinh viên năm 3 yêu thích việc học ngoại ngữ ẢNH: NVCC

Khánh Như cho hay giải thưởng ý nghĩa nhất đối là quán quân cuộc Tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023, được tổ chức tại ĐH Kinh tế TP.HCM. "Đó là lần đầu tiên Khánh Như - cô bé sinh viên năm nhất đi thi khi chưa có một chút kinh nghiệm hay bài học nào nhưng đã được gặp gỡ nhiều người tài người giỏi đến vậy. Đó cũng là lần đầu tiên bản thân mình gặp rất nhiều thử thách nhưng dám vượt qua và giành lấy chiếc cúp chiến thắng", nữ sinh viên nói.

Tự học là kỹ năng quan trọng mà Khánh Như có. Để tự tin đứng trên các sân khấu lớn trong các cuộc thi MC, tranh biện, Khánh Như thường tự nói một mình trước gương, bạn cũng xem nhiều chương trình truyền hình và tự học kỹ năng của người dẫn dắt chương trình.

Việc học ngoại ngữ với Khánh Như cũng vậy, Như chủ yếu tự học qua cách xem phim tiếng Anh, thấy diễn viên nói và bắt chước nói theo. Sau này, Khánh Như mới đi ôn IELTS để cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Nữ sinh viên xinh đẹp mong trở thành MC song ngữ NVCC

Muốn chinh phục IELTS 8.0

Khánh Như đang sở hữu điểm IELTS là 7.0, vẫn đang tiếp tục học tập để chinh phục điểm IELTS 8.0. Như chia sẻ: "Mình là người rất thích học ngoại ngữ. Song song với việc học ở trung tâm, mình tự học, tự ôn tập lại kiến thức để đạt tới mục tiêu mình mong muốn".

Khánh Như tự nhận bản thân là người không quá giỏi việc làm nhiều thứ cùng lúc, đôi khi bạn sẽ chọn phân chia thứ tự ưu tiên để làm việc. Thông thường, Như dành buổi sáng trong ngày để làm công việc của MC. Buổi tối sẽ là thời gian về nhà và tự học.

"Thần tượng của mình là chị Khánh Vy - MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Mình thần tượng không chỉ vì những thành tích chị có mà còn vì cách chị tận hưởng cuộc sống này", nữ sinh viên yêu thích học ngoại ngữ và mong muốn theo đuổi con đường làm MC chuyên nghiệp chia sẻ.

Trong 5 năm nữa, nữ sinh viên khoa Du lịch của ĐH Kinh tế TP.HCM đặt mục tiêu trở thành một MC song ngữ nổi tiếng, một phiên dịch viên và một người đào tạo về MC cho các bạn trẻ yêu nghề. "Kiên trì", "chấp nhận" sẽ là hai từ khóa Như chọn cho hành trình này.

"Mình nhớ lại, khoản thu nhập đầu tiên mình kiếm được là 2 triệu đồng/tháng, lúc đó mình chỉ đi làm gia sư tiếng Anh. Mình đã dùng khoản tiền ít ỏi đó để tiếp tục đầu tư cho ước mơ MC. Mình vẫn đang lên kế hoạch cho mục tiêu đã đặt ra, dù khó khăn, nhưng mình chắc chắn sẽ tiếp tục đi về phía trước".

"Kiến thức là vô hạn, để không sớm bị đào thải, mình chọn tiếp nhận và thực hành kiến thức mới liên tục", Khánh Như chia sẻ ẢNH: NVCC

Khánh Như tâm sự có lần chỉ dừng chân ở top 20 tại một cuộc thi MC mà bạn tâm huyết. Tuy nhiên Như nhận ra những lý do của sự thất bại là do sự chuẩn bị chưa thật sự chỉn chu, việc sắp xếp thời gian không hợp lý và đôi lúc còn khá chủ quan. Do đó, sau thất bại này, Như thấy biết ơn hơn là hối tiếc.

Khánh Như bày tỏ kiến thức là vô hạn, để không bị bỏ lại hay sớm muộn gì bị đào thải, người trẻ như mình cần tiếp nhận và thực hành kiến thức mới gần như liên tục, đó không đơn giản chỉ là kiến thức về ngoại ngữ, về tiếng Anh mà còn kiến thức chuyên môn, vốn sống, trải nghiệm phong phú để làm nghề tốt nhất. "Nhưng mình tin đối với MC, người nói bằng cảm xúc, trái tim chứ không chỉ bằng kịch bản sẽ không dễ dàng bị thay thế bởi công nghệ, bởi trí tuệ nhân tạo. Vì cốt lõi, mình tin chỉ có trái tim mới chạm được trái tim", nữ sinh viên tài năng bày tỏ.