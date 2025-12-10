Ông Trump nói sẽ gọi điện thoại để ngăn chặn giao tranh Thái Lan - Campuchia

Theo hãng tin Reuters, sau khi xung đột tái bùng phát hôm 8.12, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan một ngày sau đó nói ông không thấy có khả năng đàm phán, và cho rằng tình hình không thuận lợi cho sự trung gian của bên thứ ba.

Reuters cũng dẫn lời một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng nước ông “sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào”.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania tối 9.12, Tổng thống Trump đã nhắc lại một số cuộc chiến mà ông tuyên bố đã giúp chấm dứt, bao gồm cả cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ, và giữa Israel và Iran, trước khi bình luận về cuộc xung đột mới ở Đông Nam Á.

“Tôi rất tiếc phải nói điều này, cuộc xung đột mang tên Campuchia-Thái Lan, bắt đầu từ hôm nay và ngày mai tôi sẽ phải gọi điện thoại. Còn ai khác có thể nói rằng tôi sẽ gọi điện thoại và ngăn chặn một cuộc chiến giữa hai quốc gia rất hùng mạnh, Thái Lan và Campuchia?”.

Sáng 10.12, quân đội Thái Lan cáo buộc tên lửa BM-21 do lực lượng Campuchia bắn đã rơi gần Bệnh viện Phanom Dong Rak ở huyện Surin, buộc bệnh nhân và nhân viên phải sơ tán ra nơi trú ẩn. Thái Lan cũng cho biết Campuchia dùng máy bay không người lái, tên lửa BM-21 và xe tăng tại các điểm biên giới khác, trong đó có khu phức hợp đền Preah Vihear đang tranh chấp.

Ngược lại, quân đội Campuchia cáo buộc Thái Lan đã sử dụng pháo binh và máy bay không người lái có vũ trang để tấn công tỉnh Pursat, bắn súng cối vào nhà dân ở tỉnh Battambang, và máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã xâm phạm không phận Campuchia và thả bom gần các khu vực dân cư.

Theo hãng tin Reuters, tính đến tối 9.12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đã có 9 thường dân thiệt mạng và 20 người bị thương nặng kể từ khi xung đột tái bùng phát hôm 8.12. Các quan chức Thái Lan cho biết 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 68 người bị thương. Cả hai nước đều cho biết đã sơ tán hàng trăm nghìn người khỏi các khu vực biên giới.

Hai nước từng nổ ra giao tranh vũ trang trong 5 ngày hồi tháng 7, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. Khi đó, ông Trump đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của cả hai nước và đóng vai trò trung tâm trong thỏa thuận ngừng bắn.

Ở thời điểm đó, ông Trump đã sử dụng các cuộc đàm phán thương mại làm đòn bẩy giúp đạt được lệnh ngừng bắn. Nhưng trong hôm 9.12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói với Reuters ông không nghĩ rằng mối đe dọa thuế quan nên được sử dụng để gây áp lực buộc nước ông phải đàm phán.

Tháng 11, Thái Lan đã đình chỉ các biện pháp giảm leo thang căng thẳng sau khi một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng do mìn mà Bangkok cho rằng do Campuchia mới gài, dù Phnom Penh bác bỏ cáo buộc này.