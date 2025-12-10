Mỹ lên tiếng sau khi căng thẳng Thái Lan - Campuchia tăng nhiệt

Người dân Campuchia ở giáp biên giới với Thái Lan sơ tán đến nơi an toàn hôm 9.12 ảnh: ap

Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát sau một vụ đụng độ hôm 7.12 làm gián đoạn lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Reuters hôm nay 10.12 dẫn thông báo của quân đội Thái Lan cho biết các chiến dịch do hải quân nước này dẫn đầu đang tiếp tục đẩy lùi quân đội Campuchia.

Trên Facebook cá nhân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết nước này hôm 8.12 đã chờ 24 giờ để tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian và tạo điều kiện cho việc sơ tán dân trước khi phát động các cuộc phản công vào khuya cùng ngày đến rạng sáng hôm sau.



Quân đội Campuchia thông báo, tính đến hôm 9.10, các cuộc giao tranh mới đã khiến 7 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương. Người phát ngôn quân đội Thái Lan cho biết 3 binh sĩ của họ đã thiệt mạng.

AP hôm 10.12 dẫn thông tin từ quân đội Thái Lan cho biết gần 500 điểm trú ẩn tạm thời đã được dựng lên tại 4 tỉnh biên giới, tiếp nhận 125.838 người di tản.



Về phần mình, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết gần 55.000 người đã được di tản và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

Ông Suos Yara, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Campuchia, đề xuất thảo luận song phương. Ngoại trưởng Thái Lan nói rằng nước này sẵn sàng lắng nghe Campuchia, nhưng chỉ khi Campuchia ngừng những gì họ đang làm và tuyên bố sẵn sàng đàm phán.

Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng và kêu gọi hai bên tuân thủ cam kết đã đạt được tại Kuala Lumpur (Malaysia) hồi cuối tháng 10.

"Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, bảo vệ dân thường, và hai bên quay lại các biện pháp giảm leo thang được nêu trong Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur hôm 26.10, do các thủ tướng Campuchia và Thái Lan ký kết, trước sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.