Ông Trump nói gì sau khi điện đàm với lãnh đạo Campuchia, Thái Lan về giao tranh?

"Họ đã đồng ý dừng nổ súng hoàn toàn, có hiệu lực từ tối nay, và quay trở lại Thỏa thuận Hòa bình ban đầu," ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 12.12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải), Thủ tướng Campuchia Hun Manet (giữa) và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26.10 Ảnh: AFP

"Cả hai quốc gia đều sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục giao thương với Mỹ", ông Trump viết tiếp. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Campuchia lẫn Thái Lan đối với phát ngôn trên của ông Trump.

Tuy nhiên, vài giờ sau thông báo của ông Trump, Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay máy bay F-16 của Thái Lan tiếp tục ném bom vào lãnh thổ Campuchia. Thái Lan hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Thông tin do Tổng thống Trump đưa ra cũng khác với giọng điệu của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vài giờ trước đó, theo Reuters. Ông Anutin nói rằng cuộc điện đàm "diễn ra tốt đẹp", nhưng không đề cập thỏa thuận giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á về việc ngừng giao tranh.

Ông Anutin cho hay đã yêu cầu ông Trump thúc giục Campuchia ngừng chiến, rút quân và gỡ bỏ mìn. "Tôi đã giải thích với Tổng thống Trump rằng chúng tôi không phải là bên gây hấn với Campuchia nhưng chúng tôi đang đáp trả", ông Anutin nói với các phóng viên.

Trên Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 12.12 viết rằng ông đã có cuộc thảo luận qua điện thoại với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vào ngày 11.12 và với Tổng thống Trump vào tối 12.12 để tìm cách đưa ra một cuộc ngừng bắn giữa Campuchia - Thái Lan và đưa cả hai bên trở lại thực hiện Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

"Campuchia luôn duy trì lập trường tìm kiếm giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur", ông Hun Manet nhấn mạnh.

Tuyên bố này, được ký kết tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10.2025 trước sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Anwar, có nội dung là thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan, do Tổng thống Trump làm trung gian.

Thỏa thuận nhằm đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch sau các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải di dời.

Tuy nhiên, từ ngày 8.12, Campuchia và Thái Lan đã bắn rốc két và pháo vào nhiều điểm dọc theo biên giới tranh chấp dài 817 km, trong một số cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ cuộc đụng độ kéo dài 5 ngày hồi tháng 7.

Tình trạng xung đột tái diễn trong tuần này đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương, theo Reuters dẫn thống kê của cả hai nước. Ngoài ra còn có hàng trăm ngàn người đã phải di tản ở cả hai bên biên giới.



