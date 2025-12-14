Ông Trump hối thúc Thái Lan, Campuchia tôn trọng cam kết, cảnh báo xử lý

Tổng thống Trump đã góp vai trò trung gian dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia hồi tháng 10. Sau khi giao tranh tái bùng phát hôm 7.12, ông Trump tối 12.12 đã gọi điện cho Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Sau cuộc gọi, ông Trump nói lãnh đạo hai bên xung đột đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Campuchia Hun Manet bên cạnh Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Kuala Lumpur (Malaysia) hồi tháng 10 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, trong các tuyên bố sau đó, ông Anutin và ông Hun Manet đều không nhắc đến thỏa thuận nào. Ông Anutin nói không có ngừng bắn và tuyên bố tiếp tục hành động quân sự cho đến khi thấy không còn bị đe dọa.

Theo Reuters, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly ngày 13.12 ra tuyên bố nói: "Tổng thống kỳ vọng tất cả các bên tôn trọng toàn bộ cam kết họ đã đưa ra khi ký các thỏa thuận, và ông ấy sẽ bắt bất kỳ ai chịu trách nhiệm nếu cần để ngăn chặn giết chóc và đảm bảo hòa bình bền vững".

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tuyên bố Bangkok sẽ hợp tác với lực lượng quan sát viên nhưng cần đối thoại trước nếu muốn ngừng bắn. "Chúng tôi không thể công bố ngừng bắn khi chiến sự đang diễn ra", ông Sihasak nói.

Vị ngoại trưởng cũng cho biết còn khoảng 6.000 - 7.000 công dân Thái Lan mắc kẹt tại thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) do phía Phnom Penh đột ngột đóng toàn bộ cửa khẩu trong ngày 13.12.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 13.12 viết trên mạng xã hội rằng người Campuchia đang ở Thái Lan phải tiếp tục sinh sống và làm việc, trong khi công dân Thái Lan tại Campuchia cũng sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn được thực thi đầy đủ.

Bộ Thông tin Campuchia thông báo rằng biện pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn cho dân thường, đặc biệt là hoạt động đi lại qua biên giới. Theo tờ Khmer Times, Bộ Thông tin chỉ thị các cấp liên quan hỗ trợ tối đa trong khả năng cho công dân Thái Lan và người nước ngoài trên khắp cả nước như công dân Campuchia. Bộ này cũng kêu gọi phía Thái Lan cung cấp sự bảo vệ phù hợp cho công dân Campuchia đang ở Thái Lan.