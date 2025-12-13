Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường cho tổng tuyển cử

Theo tờ Bangkok Post dẫn nội dung sắc lệnh, Thủ tướng Anutin thông báo với Quốc vương rằng chính phủ sau khi nhậm chức vào tháng 9 đã hoạt động như một chính phủ thiểu số do một số đảng thành lập, mà không có thế đa số tại Hạ viện. Nhiệm kỳ của chính phủ trùng với một giai đoạn đầy thách thức, gồm bất ổn về kinh tế, xã hội và chính trị, thay đổi trong quan hệ quốc tế và địa chính trị toàn cầu, cũng như tình trạng bất ổn đang diễn ra dọc biên giới với Campuchia.

Thủ tướng Anutin tại tòa nhà chính phủ ở Bangkok hôm 12.12 Ảnh: AP

Chính phủ đã đẩy nhanh nỗ lực giải quyết các vấn đề quốc gia cấp bách, khôi phục ổn định và trật tự công cộng, thúc đẩy các cải cách chính trị vì lợi ích của người dân, bao gồm cả việc thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp và giải quyết các vấn đề kinh tế cấp bách. Tuy nhiên, sắc lệnh lưu ý việc cần tìm kiếm sự ủy nhiệm mới từ công chúng và giải tán Hạ viện là một biện pháp thích hợp để khôi phục quyền lực chính trị cho nhân dân, bằng cách tạo điều kiện cho việc tổ chức tổng tuyển cử trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ Thái Lan khẳng định vẫn tiếp tục hoạt động như một chính quyền lâm thời với đầy đủ thẩm quyền pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ người dân, trong bối cảnh đụng độ tiếp diễn tại biên giới với Campuchia.