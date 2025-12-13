Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường cho tổng tuyển cử

Khánh An
Khánh An
13/12/2025 05:17 GMT+7

Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 12.12 công bố quyết định của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn về việc phê duyệt đề xuất giải tán Hạ viện, mở đường cho tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 45 - 60 ngày sau đó. Ngày 11.12, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nộp dự thảo sắc lệnh hoàng gia về vấn đề này và được phê chuẩn vào cùng ngày.

Theo tờ Bangkok Post dẫn nội dung sắc lệnh, Thủ tướng Anutin thông báo với Quốc vương rằng chính phủ sau khi nhậm chức vào tháng 9 đã hoạt động như một chính phủ thiểu số do một số đảng thành lập, mà không có thế đa số tại Hạ viện. Nhiệm kỳ của chính phủ trùng với một giai đoạn đầy thách thức, gồm bất ổn về kinh tế, xã hội và chính trị, thay đổi trong quan hệ quốc tế và địa chính trị toàn cầu, cũng như tình trạng bất ổn đang diễn ra dọc biên giới với Campuchia.

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường cho tổng tuyển cử - Ảnh 1.

Thủ tướng Anutin tại tòa nhà chính phủ ở Bangkok hôm 12.12

Ảnh: AP

Chính phủ đã đẩy nhanh nỗ lực giải quyết các vấn đề quốc gia cấp bách, khôi phục ổn định và trật tự công cộng, thúc đẩy các cải cách chính trị vì lợi ích của người dân, bao gồm cả việc thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp và giải quyết các vấn đề kinh tế cấp bách. Tuy nhiên, sắc lệnh lưu ý việc cần tìm kiếm sự ủy nhiệm mới từ công chúng và giải tán Hạ viện là một biện pháp thích hợp để khôi phục quyền lực chính trị cho nhân dân, bằng cách tạo điều kiện cho việc tổ chức tổng tuyển cử trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ Thái Lan khẳng định vẫn tiếp tục hoạt động như một chính quyền lâm thời với đầy đủ thẩm quyền pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ người dân, trong bối cảnh đụng độ tiếp diễn tại biên giới với Campuchia.

Tin liên quan

Mỹ lên tiếng sau khi căng thẳng Thái Lan - Campuchia tăng nhiệt

Mỹ lên tiếng sau khi căng thẳng Thái Lan - Campuchia tăng nhiệt

Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia đã tái bùng phát ở những địa điểm mới dọc theo biên giới tranh chấp của hai nước.

Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn

Thủ tướng Thái Lan giải tán quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử sớm

Khám phá thêm chủ đề

Anutin Anutin Charnvirakul Thủ tướng Anutin Charnvirakul campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận