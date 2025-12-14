Giao tranh Thái Lan - Campuchia leo thang

Rạng sáng qua (13.12), Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội rằng đã gọi điện cho Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào tối 12.12, cho biết hai lãnh đạo đồng ý ngừng bắn và tuân thủ thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10 do ông và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại tỉnh Pursat (Campuchia) giữa xung đột với Thái Lan ẢNH: AKP/AFP

Tuy nhiên, ông Anutin và ông Hun Manet đều không nhắc đến thỏa thuận nào trong những tuyên bố sau đó, theo AP. Viết trên Facebook sau cuộc gọi, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục những hoạt động quân sự chống lại Campuchia "cho đến khi chúng tôi không còn cảm thấy bị đe dọa nữa". Thủ tướng Hun Manet nói rằng Campuchia tiếp tục tìm giải pháp hòa bình cho những tranh chấp, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn mà ông Trump góp phần trung gian hồi tháng 10. Nhà Trắng chưa bình luận về những diễn biến mới nhất.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho hay xung đột diễn ra trên khắp 7 tỉnh biên giới, tố cáo Campuchia sử dụng vũ khí hạng nặng, buộc Thái Lan phải đáp trả, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan sử dụng 2 tiêm kích F-16 thả bom xuống nhiều mục tiêu trong khi Bộ Thông tin cho biết Thái Lan tấn công các cây cầu, tòa nhà vào rạng sáng và nã pháo từ một tàu hải quân. Xung đột tái bùng phát từ hôm 7.12 đã buộc hàng trăm ngàn dân thường sơ tán và hàng chục người thiệt mạng ở cả hai nước. Thái Lan thừa nhận ít nhất 14 binh sĩ nước này thiệt mạng.