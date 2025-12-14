Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giao tranh Thái Lan - Campuchia leo thang

Tâm Minh
Tâm Minh
14/12/2025 04:00 GMT+7

Xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp nỗ lực hòa giải của các bên, gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Rạng sáng qua (13.12), Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội rằng đã gọi điện cho Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào tối 12.12, cho biết hai lãnh đạo đồng ý ngừng bắn và tuân thủ thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10 do ông và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại tỉnh Pursat (Campuchia) giữa xung đột với Thái Lan

ẢNH: AKP/AFP

Tuy nhiên, ông Anutin và ông Hun Manet đều không nhắc đến thỏa thuận nào trong những tuyên bố sau đó, theo AP. Viết trên Facebook sau cuộc gọi, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục những hoạt động quân sự chống lại Campuchia "cho đến khi chúng tôi không còn cảm thấy bị đe dọa nữa". Thủ tướng Hun Manet nói rằng Campuchia tiếp tục tìm giải pháp hòa bình cho những tranh chấp, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn mà ông Trump góp phần trung gian hồi tháng 10. Nhà Trắng chưa bình luận về những diễn biến mới nhất.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho hay xung đột diễn ra trên khắp 7 tỉnh biên giới, tố cáo Campuchia sử dụng vũ khí hạng nặng, buộc Thái Lan phải đáp trả, theo Reuters. 

Ông Trump nói lãnh đạo Campuchia, Thái Lan đồng ý dừng bắn

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan sử dụng 2 tiêm kích F-16 thả bom xuống nhiều mục tiêu trong khi Bộ Thông tin cho biết Thái Lan tấn công các cây cầu, tòa nhà vào rạng sáng và nã pháo từ một tàu hải quân. Xung đột tái bùng phát từ hôm 7.12 đã buộc hàng trăm ngàn dân thường sơ tán và hàng chục người thiệt mạng ở cả hai nước. Thái Lan thừa nhận ít nhất 14 binh sĩ nước này thiệt mạng. 

Tin liên quan

Thái Lan tuyên bố tiếp tục chiến đấu, Campuchia đóng toàn bộ cửa khẩu song phương

Thái Lan tuyên bố tiếp tục chiến đấu, Campuchia đóng toàn bộ cửa khẩu song phương

Hôm nay (13.12), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định nước này sẽ 'tiếp tục triển khai các hành động quân sự', trong khi Campuchia thông báo đóng mọi cửa khẩu song phương.

Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn

Dồn dập diễn biến mới trong xung đột Campuchia - Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan - Campuchia Thỏa thuận ngừng bắn giao tranh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận