Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn, ASEAN hoãn họp ngoại trưởng

Các máy bay quân sự của Thái Lan bị tố ném bom các khu vực chỉ cách quần thể đền cổ Angkor chưa đầy 2 giờ lái xe, theo báo Khmer Times dẫn cập nhật của quân đội Campuchia.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay một tiêm kích Thái Lan đã thả bom gần trại tị nạn của dân thường ở huyện Srei Snam thuộc tỉnh Siem Reap. AFP dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh tái bùng phát, quân đội Thái Lan tiến hành không kích các khu vực thuộc tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor.

Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn

Ông Neth Pheaktra nói các tiêm kích Thái Lan đã "thọc sâu" hơn 70 km vào lãnh thổ Campuchia. Còn theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata tại một cuộc họp báo, điều đáng chú ý là số lượng máy bay chiến đấu và bom chùm được quân đội Thái Lan sử dụng để tấn công Campuchia đang gia tăng đáng kể.

Một quan chức hải quân Thái Lan cho hay quân đội nước này cũng đang cân nhắc việc ban hành lệnh hạn chế tàu bè Thái Lan đi vào các "vùng rủi ro cao" thuộc lãnh hải Campuchia. Cũng theo quan chức này, nếu được áp dụng, các biện pháp giới hạn sẽ được tính toán để không gây ảnh hưởng cho hoạt động vận tải đường biển từ những nước khác.

Đội rà phá bom mìn kiểm tra một địa điểm trúng rốc két từ Campuchia trong đợt giao tranh ở huyện Kantharalak (tỉnh Sisaket) của Thái Lan hôm 15.12 ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant cũng cập nhật tình hình biên giới, theo đó giao tranh hiện vẫn tiếp diễn tại ít nhất 9 địa điểm dọc biên giới, với các cuộc đấu pháo dữ dội được ghi nhận dọc theo 4 tỉnh biên giới, bao gồm cả khu vực ven biển.

Trong một diễn biến khác, cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng Đông Nam Á, nơi các quan chức đứng đầu về ngoại giao của các nước có thể gặp nhau, dự kiến diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) hôm nay (16.12) đã bị hoãn theo đề nghị của Thái Lan, theo Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Malaysia. Mục đích của cuộc họp là nhằm bàn về cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng hiện bị hoãn đến ngày 22.12.

