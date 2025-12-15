Quân đội Thái Lan điều tra vụ xe tăng VT-4 vỡ nòng trong xung đột với Campuchia

Theo trang tin Defence Blog hôm 13.12, trong một tuyên bố chính thức về sự cố, đại tá Richa Suksuwanont, một người phát ngôn của Lục quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận xe tăng bị hư hại sau khi pháo chính khai hỏa liên tục trong các hoạt động tác chiến.

Ông cho biết: "Liên quan đến vụ việc một xe tăng VT-4 của Thái Lan gặp sự cố khi bắn làm nổ thân pháo, sự việc đã xảy ra... Xe tăng bị hư hại. Về nguyên nhân, chưa thể xác định cụ thể và hiện đang được kiểm tra kỹ thuật".

Ông nói thêm rằng một số yếu tố có thể đang được xem xét. Theo đại diện lục quân Thái Lan, "có một số lý do có thể xảy ra, vì xe tăng VT-4 đã liên tục tham gia hoạt động tác chiến và tiến hành bắn đạn cường độ cao trong thời gian tác chiến".

Một xe tăng VT-4 với pháo chính bị vỡ tung ẢNH: The GRYD

VT-4 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Tập đoàn NORINCO của Trung Quốc sản xuất và được Lục quân Hoàng gia Thái Lan vận hành nhằm kế hoạch hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của nước này. Xe tăng được trang bị pháo chính 125 mm nòng trơn và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, được thiết kế cho các hoạt động tác chiến cường độ cao.

Lời xác nhận từ lục quân Thái Lan được đưa ra sau các báo cáo và hình ảnh lan truyền trước đó trên mạng cho thấy một xe tăng VT-4 với pháo chính bị vỡ tung. Các hình ảnh về sự cố đã châm ngòi cho các suy đoán về chất lượng đạn, chất lượng thân pháo hoặc các vấn đề liên quan đến bảo trì.

Lục quân Thái Lan cho biết Cục Quân khí chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra kỹ thuật toàn diện đối với xe tăng bị hư hại. Một cuộc điều tra như vậy thường bao gồm kiểm tra thân pháo, đạn, hệ thống điều khiển hỏa lực và hồ sơ bảo trì để xác định xem sự cố có phải do mỏi vật liệu, khuyết tật sản xuất, vấn đề về đạn dược hay các yếu tố vận hành.

Xe tăng VT-4 đã được Trung Quốc quảng bá cho thị trường nước ngoài. Việc Thái Lan sử dụng VT-4 được theo dõi sát sao trong khu vực, vì điều này đánh dấu sự chuyển hướng sang các nền tảng thiết giáp mới hơn sau nhiều năm vận hành các xe tăng đời cũ.