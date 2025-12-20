Thái Lan thừa nhận UAV trinh sát bị bắn rơi tại Campuchia

Trung tâm báo chí hỗn hợp của Thái Lan về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia ngày 19.12 xác nhận một UAV trinh sát DP-20 đã bị rơi tại tỉnh Poipet (Campuchia). Tờ The Nation dẫn thông báo cho biết UAV bị mất kiểm soát vào tối 17.12 và phát tín hiệu cuối cùng tại vị trí cách Poipet khoảng 10 km.

Một vụ nổ được cho là sau cuộc không kích của Thái Lan tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit ngày 19.12 xác nhận chiếc UAV đã bị Campuchia bắn rơi, cho hay Phnom Penh có vũ khí phòng không có thể tấn công UAV này.

Theo tờ Thai Enquirer, tướng Natthaphon gọi đây là mất mát đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi trong chiến sự, nhấn mạnh rằng sẽ không phù hợp khi sở hữu vũ khí phòng thủ mà không triển khai vào lúc cần. Vị bộ trưởng ra lệnh siết chặt an ninh giữa giai đoạn căng thẳng này.

UAV DP-20 do Viện Công nghệ quốc phòng Thái Lan phát triển, hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. UAV được triển khai để hỗ trợ chiến dịch của quân đội Thái Lan.

Theo trang tin Southfront, DP-20 có khả năng hoạt động liên tục hơn 20 giờ và mang theo tới 250 kg đạn dược dẫn đường, cùng với các hệ thống giám sát.

Campuchia chưa bình luận về vụ việc.

Quân đội Thái Lan điều tra vụ xe tăng VT-4 vỡ nòng trong xung đột với Campuchia

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Natthaphon cho biết Bộ Quốc phòng đã mở cuộc điều tra khẩn cấp sau khi phát hiện UAV lạ gần giàn khoan ngoài khơi vịnh Thái Lan giữa căng thẳng.

Ông Natthaphon nói rằng có hơn 10.000 tàu cá hoạt động tại vùng biển Thái Lan và nhiều tàu sử dụng UAV vì mục đích riêng. Lực lượng chức năng đang xác minh UAV lạ nói trên của bên nào và liệu có ý đồ xấu hay không.

Vị bộ trưởng thông tin rằng các công ty liên quan tập đoàn dầu khí PTT đang xin phép được mua các hệ thống chống UAV để lắp trên giàn khoan ngoài khơi. Ông Nattaphon đánh giá biện pháp này là hợp lý bởi các giàn khoan dầu là cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia.