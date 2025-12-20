Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan thừa nhận UAV trinh sát bị bắn rơi tại Campuchia

Vi Trân
Vi Trân
20/12/2025 11:59 GMT+7

Quân đội Thái Lan xác nhận đã mất một máy bay không người lái (UAV) trinh sát tại Campuchia trong lúc tham gia chiến sự.

Trung tâm báo chí hỗn hợp của Thái Lan về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia ngày 19.12 xác nhận một UAV trinh sát DP-20 đã bị rơi tại tỉnh Poipet (Campuchia). Tờ The Nation dẫn thông báo cho biết UAV bị mất kiểm soát vào tối 17.12 và phát tín hiệu cuối cùng tại vị trí cách Poipet khoảng 10 km.

Thái Lan thừa nhận UAV trinh sát bị bắn rơi tại Campuchia - Ảnh 1.

Một vụ nổ được cho là sau cuộc không kích của Thái Lan tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia)

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit ngày 19.12 xác nhận chiếc UAV đã bị Campuchia bắn rơi, cho hay Phnom Penh có vũ khí phòng không có thể tấn công UAV này.

Theo tờ Thai Enquirer, tướng Natthaphon gọi đây là mất mát đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi trong chiến sự, nhấn mạnh rằng sẽ không phù hợp khi sở hữu vũ khí phòng thủ mà không triển khai vào lúc cần. Vị bộ trưởng ra lệnh siết chặt an ninh giữa giai đoạn căng thẳng này.

UAV DP-20 do Viện Công nghệ quốc phòng Thái Lan phát triển, hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. UAV được triển khai để hỗ trợ chiến dịch của quân đội Thái Lan.

Theo trang tin Southfront, DP-20 có khả năng hoạt động liên tục hơn 20 giờ và mang theo tới 250 kg đạn dược dẫn đường, cùng với các hệ thống giám sát.

Campuchia chưa bình luận về vụ việc.

Quân đội Thái Lan điều tra vụ xe tăng VT-4 vỡ nòng trong xung đột với Campuchia

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Natthaphon cho biết Bộ Quốc phòng đã mở cuộc điều tra khẩn cấp sau khi phát hiện UAV lạ gần giàn khoan ngoài khơi vịnh Thái Lan giữa căng thẳng.

Ông Natthaphon nói rằng có hơn 10.000 tàu cá hoạt động tại vùng biển Thái Lan và nhiều tàu sử dụng UAV vì mục đích riêng. Lực lượng chức năng đang xác minh UAV lạ nói trên của bên nào và liệu có ý đồ xấu hay không.

Vị bộ trưởng thông tin rằng các công ty liên quan tập đoàn dầu khí PTT đang xin phép được mua các hệ thống chống UAV để lắp trên giàn khoan ngoài khơi. Ông Nattaphon đánh giá biện pháp này là hợp lý bởi các giàn khoan dầu là cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia.

Tin liên quan

Thái Lan ra điều kiện đàm phán với Campuchia

Thái Lan ra điều kiện đàm phán với Campuchia

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã đưa ra 3 điều kiện mà Campuchia phải làm trước khi bắt đầu đối thoại hòa bình giữa bối cảnh xung đột biên giới hai nước diễn ra căng thẳng.

Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn, ASEAN hoãn họp ngoại trưởng

Giao tranh Thái Lan - Campuchia lan đến ven biển, Thái Lan giới nghiêm tại Trat

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan UAV UAV DP-20 campuchia Xung đột Thái Lan Campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận