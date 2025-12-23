Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia - Thái Lan đồng ý gặp cấp quốc phòng

Thụy Miên
Thụy Miên
23/12/2025 05:00 GMT+7

Các quan chức quốc phòng từ Campuchia và Thái Lan sẽ hội đàm vào ngày 24.12 để thảo luận về khả năng nối lại lệnh ngừng bắn giữa hai nước. Đây là quyết định được đưa ra trong cuộc họp đặc biệt cấp ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) hôm qua, theo Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Tại cuộc họp báo, ông Sihasak cho biết hai nước đồng ý tiến hành đàm phán thông qua Ủy ban Biên giới chung, vốn là cơ chế được thiết lập song phương. Nhà ngoại giao cho hay phía Thái Lan đề xuất địa điểm họp tại đường biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của nước này. Ngoại trưởng Sihasak nhấn mạnh Thái Lan mong muốn một "lệnh ngừng bắn thực chất", với cam kết rõ ràng từ phía Campuchia và một kế hoạch triển khai chi tiết, thêm rằng việc rà phá bom mìn là cần thiết để thúc đẩy tiến trình này.

Campuchia - Thái Lan đồng ý gặp cấp quốc phòng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu sau cuộc họp đặc biệt cấp ngoại trưởng ASEAN

ảnh: Reuters

Cuộc gặp ở Kuala Lumpur hôm qua đánh dấu lần đầu tiên đại diện chính phủ Campuchia và Thái Lan gặp mặt trực tiếp kể từ khi giao tranh tái diễn hôm 8/12. Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan thúc giục ASEAN phải đóng vai trò mạnh mẽ hơn nữa trong việc chấm dứt xung đột.

Cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN được tổ chức sau 2 tuần giao tranh dữ dội khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán. Nỗ lực của khu vực diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc theo đuổi các nỗ lực ngoại giao riêng để chấm dứt cuộc xung đột, mà đến nay vẫn chưa gặt hái được kết quả cụ thể.

Hàng trăm ngàn người phải sơ tán vì xung đột Thái Lan - Campuchia

Ngoại trưởng Sihasak cho hay cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không tham gia vào quyết định nối lại đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời cho hay đây là vấn đề hai nước láng giềng phải tự tìm cách giải quyết với nhau.

Hơn 500.000 người ở Campuchia và 400.000 người ở Thái Lan phải sơ tán do xung đột ở khu vực biên giới, trong khi căng thẳng dự kiến xuống thang sau hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia vào ngày 22.12.

Xem thêm bình luận