Thế giới

Hàng trăm ngàn người phải sơ tán do xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan

Khánh An
Khánh An
21/12/2025 20:10 GMT+7

Hơn 500.000 người ở Campuchia và 400.000 người ở Thái Lan phải sơ tán do xung đột ở khu vực biên giới, trong khi căng thẳng dự kiến xuống thang sau hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia vào ngày 22.12.

Hàng trăm ngàn người sơ tán do căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan - Ảnh 1.

Một trung tâm dành cho người sơ tán tại tỉnh Buriram ở Thái Lan

ẢNH: AFP

Campuchia ngày 21.12 cho biết hơn nửa triệu người dân đã phải sơ tán trong 2 tuần xung đột biên giới với nước láng giềng Thái Lan, trước thềm các cuộc đàm phán khu vực nhằm giảm bớt căng thẳng, theo AFP ngày 21.12.

Các cuộc giao tranh tái diễn tại khu vực biên giới giữa hai nước, bao gồm cả việc sử dụng xe tăng, máy bay không người lái và pháo binh, đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng ở Thái Lan và 19 người ở Campuchia.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết hơn 518.000 người "đang chịu khó khăn nghiêm trọng do bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và trường học" để tránh các cuộc không kích và pháo kích của Thái Lan.

Thái Lan cho biết giao tranh đã khiến khoảng 400.000 người phải sơ tán`. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri ngày 21.12 cho biết hơn 200.000 người vẫn đang ở trong các hầm trú ẩn.

Cả Campuchia và Thái Lan đều cho biết hôm 21.12 rằng hội nghị ngoại trưởng ASEAN do Malaysia chủ trì ngày 22.12 dự kiến làm giảm căng thẳng, trong đó Thái Lan gọi đây là "cơ hội quan trọng cho cả hai bên".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo nhắc lại các điều kiện đàm phán đã nêu trước đó, bao gồm yêu cầu Campuchia phải là bên đầu tiên tuyên bố ngừng bắn và hợp tác trong nỗ lực rà phá bom mìn ở biên giới.

Bà Maratee nói với các phóng viên rằng những điều kiện đó "sẽ định hướng cuộc thảo luận của chúng ta vào ngày mai tại Kuala Lumpur".

Hàng trăm ngàn người sơ tán do căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan - Ảnh 2.

Người dân Campuchia tại một trung tâm sơ tán ở tỉnh Banteay Meanchey

ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết cuộc gặp nhằm mục đích khôi phục "hòa bình, ổn định và quan hệ láng giềng tốt đẹp".

Campuchia sẽ "tái khẳng định lập trường vững chắc của mình trong việc giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua mọi biện pháp hòa bình, đối thoại và ngoại giao", bộ này nói thêm.

Khám phá thêm chủ đề

