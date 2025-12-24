Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/12/2025 05:00 GMT+7

Các ngoại trưởng ASEAN ngày 23.12 đã ra thông cáo chung sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức thù địch, thể hiện sự kiềm chế tối đa và quay lại đối thoại song phương nhằm lập lại ổn định dọc biên giới chung.

Theo báo The Nation, các ngoại trưởng ASEAN cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo, trong bối cảnh giao tranh đã bước sang tuần thứ 3, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và buộc nhiều dân thường phải sơ tán khỏi khu vực xung đột.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia - Ảnh 1.

Các Ngoại trưởng ASEAN họp tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 22.12.2025

ẢNH: AP

Dù chưa đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán nhằm nối lại thỏa thuận ngừng bắn. Theo Khmer Times, giới chức Campuchia đề xuất tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 24.12 tại Kuala Lumpur, với Malaysia đồng ý đăng cai. Trong khi đó, phía Thái Lan muốn tổ chức GBC tại tỉnh Chanthaburi của nước này.

Phát biểu ngày 23.12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit nhấn mạnh nước này sẵn sàng đáp trả nếu Campuchia không tuân thủ các cam kết hòa bình, đồng thời khẳng định Bangkok sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nếu không phù hợp với các nguyên tắc cốt lõi của nước này. Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak cho biết: "Không thể chỉ tuyên bố ngừng bắn, mà cần có các cuộc thảo luận thực chất để bảo đảm việc thực thi".

Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích, Thái Lan nói do phía Campuchia bắn trước

Về phía Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha cho biết nước này đề nghị chương trình nghị sự của GBC tập trung vào chấm dứt ngay mọi hành động thù địch, tôn trọng và thực thi đầy đủ các thỏa thuận ngừng bắn đã ký, bảo đảm hồi hương an toàn cho người dân khu vực biên giới, đồng thời kích hoạt lại các cơ chế phân định biên giới và rà phá bom mìn nhân đạo nhằm giảm nguy cơ tái bùng phát xung đột.

Tin liên quan

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Deng Xijun (Đặng Tích Quân), Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, đã tới Phnom Penh nhằm thúc đẩy Campuchia - Thái Lan giảm leo thang xung đột biên giới.

Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn vào đầu tuần sau?

Campuchia - Thái Lan đồng ý gặp cấp quốc phòng

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia Bangkok Kuala lumpur ASEAN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận