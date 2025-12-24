Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Theo báo The Nation, các ngoại trưởng ASEAN cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo, trong bối cảnh giao tranh đã bước sang tuần thứ 3, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và buộc nhiều dân thường phải sơ tán khỏi khu vực xung đột.

Các Ngoại trưởng ASEAN họp tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 22.12.2025 ẢNH: AP

Dù chưa đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán nhằm nối lại thỏa thuận ngừng bắn. Theo Khmer Times, giới chức Campuchia đề xuất tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 24.12 tại Kuala Lumpur, với Malaysia đồng ý đăng cai. Trong khi đó, phía Thái Lan muốn tổ chức GBC tại tỉnh Chanthaburi của nước này.

Phát biểu ngày 23.12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit nhấn mạnh nước này sẵn sàng đáp trả nếu Campuchia không tuân thủ các cam kết hòa bình, đồng thời khẳng định Bangkok sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nếu không phù hợp với các nguyên tắc cốt lõi của nước này. Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak cho biết: "Không thể chỉ tuyên bố ngừng bắn, mà cần có các cuộc thảo luận thực chất để bảo đảm việc thực thi".

Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích, Thái Lan nói do phía Campuchia bắn trước

Về phía Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha cho biết nước này đề nghị chương trình nghị sự của GBC tập trung vào chấm dứt ngay mọi hành động thù địch, tôn trọng và thực thi đầy đủ các thỏa thuận ngừng bắn đã ký, bảo đảm hồi hương an toàn cho người dân khu vực biên giới, đồng thời kích hoạt lại các cơ chế phân định biên giới và rà phá bom mìn nhân đạo nhằm giảm nguy cơ tái bùng phát xung đột.