Trước giờ ngừng bắn dự kiến, Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh

Người dân lánh nạn đi nhận các khẩu phần ăn, nước tại một trại tị nạn ở Thái Lan ảnh: reuters

Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào chiều 26.12, Thủ tướng lâm thời kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul cho biết các bên đã thống nhất rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban biên giới chung Thái Lan - Campuchia với người đồng cấp Campuchia vào ngày 27.12 tại Chanthaburi, nhằm hoàn thiện tuyên bố chung theo Thỏa thuận Kuala Lumpur, theo Khmer Times hôm 27.12.

Theo đó, Thái Lan sẽ tiếp tục tuân thủ 4 nguyên tắc cốt lõi của Thỏa thuận Kuala Lumpur, và nếu hai bộ trưởng quốc phòng đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp ngày hôm nay (27.12), hai bên sẽ ký kết vào tuyên bố chung.

Về đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Thái Lan, ông Anutin cho biết đó là điều kiện mà Bangkok đưa ra và Phnom Penh đồng ý.

Campuchia tố cáo dù các bên đã đạt được thỏa thuận về điều khoản ngừng bắn ban đầu, Thái Lan vẫn tiến hành ít nhất 3 cuộc không kích bằng máy bay F-16 vào các khu vực khác nhau của Campuchia trong vòng 1 giờ sáng nay.

Tranh cãi việc dỡ tượng thần Hindu giữa căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia

Thái Lan chưa bình luận về thông tin trên, nhưng một số huyện thuộc các tỉnh biên giới của Thái Lan phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân ở trong hầm hoặc nơi trú ẩn và không ra ngoài.

Theo báo The Nation, chính quyền địa phương lo ngại sẽ xảy ra các cuộc tấn công trước thời điểm ngừng bắn dự kiến vào lúc 12 giờ trưa hôm 27.12.