Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trước giờ ngừng bắn dự kiến, Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh

Thụy Miên
Thụy Miên
27/12/2025 09:52 GMT+7

Sau 3 ngày đàm phán, cuộc họp cấp thư ký của Ủy ban biên giới chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) đã nhất trí các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, hiệu lực từ trưa 27.12.

Trước giờ ngừng bắn, Campuchia tố Thái Lan tiếp tục dùng F-16 không kích - Ảnh 1.

Người dân lánh nạn đi nhận các khẩu phần ăn, nước tại một trại tị nạn ở Thái Lan

ảnh: reuters

Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào chiều 26.12, Thủ tướng lâm thời kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul cho biết các bên đã thống nhất rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban biên giới chung Thái Lan - Campuchia với người đồng cấp Campuchia vào ngày 27.12 tại Chanthaburi, nhằm hoàn thiện tuyên bố chung theo Thỏa thuận Kuala Lumpur, theo Khmer Times hôm 27.12.

Theo đó, Thái Lan sẽ tiếp tục tuân thủ 4 nguyên tắc cốt lõi của Thỏa thuận Kuala Lumpur, và nếu hai bộ trưởng quốc phòng đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp ngày hôm nay (27.12), hai bên sẽ ký kết vào tuyên bố chung.

Về đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Thái Lan, ông Anutin cho biết đó là điều kiện mà Bangkok đưa ra và Phnom Penh đồng ý.

Campuchia tố cáo dù các bên đã đạt được thỏa thuận về điều khoản ngừng bắn ban đầu, Thái Lan vẫn tiến hành ít nhất 3 cuộc không kích bằng máy bay F-16 vào các khu vực khác nhau của Campuchia trong vòng 1 giờ sáng nay.

Tranh cãi việc dỡ tượng thần Hindu giữa căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia

Thái Lan chưa bình luận về thông tin trên, nhưng một số huyện thuộc các tỉnh biên giới của Thái Lan phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân ở trong hầm hoặc nơi trú ẩn và không ra ngoài.

Theo báo The Nation, chính quyền địa phương lo ngại sẽ xảy ra các cuộc tấn công trước thời điểm ngừng bắn dự kiến vào lúc 12 giờ trưa hôm 27.12.

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Campuchia và Thái Lan tuân thủ thỏa thuận hòa bình

Mỹ kêu gọi Campuchia và Thái Lan tuân thủ thỏa thuận hòa bình

Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26.12 đăng thông cáo báo chí cho hay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bày tỏ quan ngại về bạo lực tiếp diễn giữa Campuchia và Thái Lan.

Tranh cãi việc dỡ tượng thần Hindu giữa căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia

Campuchia - Thái Lan họp về vấn đề biên giới

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan lệnh ngừng bắn Ủy ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận