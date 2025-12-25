Tranh cãi việc dỡ tượng thần Hindu giữa căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia

Bức tượng thần Vishnu được dỡ bỏ tại khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia ẢNH: FACEBOOK KHÔNG QUÂN HOÀNG GIA THÁI LAN

Tờ Bangkok Post ngày 25.12 đưa tin Thái Lan phủ nhận việc dỡ bỏ bức tượng thần Vishnu tại khu vực biên giới với Campuchia là hành động thiếu tôn trọng tôn giáo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến phản đối từ phía người Ấn Độ cũng như người Campuchia.

Bức tượng do phía Campuchia xây dựng tại khu vực Chong An Ma thuộc tỉnh Ubon Ratchathani không được đăng ký là địa điểm tôn giáo và đã bị dỡ bỏ vì lý do an ninh, theo thông cáo của Trung tâm Báo chí liên hợp về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, thuộc Thái Lan.

"Các hành động được thực hiện để dỡ bỏ công trình nói trên không xuất phát từ động cơ tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kỳ ý định nào nhằm thiếu tôn trọng các biểu tượng thiêng liêng hoặc bất kỳ tôn giáo nào", thông cáo khẳng định.

"Hoạt động này được thực hiện hoàn toàn như một phần của công tác quản lý hành chính và an ninh khu vực, sau khi khôi phục việc kiểm soát chủ quyền của Thái Lan", theo thông cáo.

Hình ảnh một chiếc máy xúc được sử dụng để lật đổ bức tượng thần Vishnu hôm 22.12 đã lan truyền nhanh chóng trên mạng và gây ra làn sóng bình luận từ người dân Ấn Độ.

Ấn Độ lên tiếng

Bức tượng vị thần Hindu cao khoảng 9 m, được Campuchia dựng lên vào năm 2013-2014 tại một khu vực gần đền Preah Vihear.

Phát ngôn viên Kim Chanpanha của chính quyền tỉnh Preah Vihear (Campuchia) cho biết bức tượng "nằm trong lãnh thổ của chúng tôi tại khu vực An Ses", cách biên giới với Thái Lan khoảng 100 m.

"Chúng tôi lên án việc phá hủy các đền thờ và tượng cổ được các tín đồ Phật giáo và Hindu giáo tôn thờ", theo phát ngôn viên trên.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại về các sự kiện diễn ra ở biên giới Thái Lan - Campuchia.

"Chúng tôi đã thấy những thông tin về việc phá hủy một bức tượng thần linh Hindu… nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia đang diễn ra", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết.

"Các vị thần Hindu và Phật giáo được người dân khắp khu vực tôn kính và thờ phụng, như một phần di sản văn minh chung của chúng ta. Mặc dù có các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, những hành động thiếu tôn trọng như vậy làm tổn thương tình cảm của những người theo đạo trên toàn thế giới và không nên xảy ra", theo thông cáo.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi Thái Lan và Campuchia quay lại đối thoại và ngoại giao, khôi phục hòa bình và tránh mất mát thêm nhân mạng, cũng như thiệt hại vật chất và di sản.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 25.12 cho biết ông không hề có ý định thiếu tôn trọng, đồng thời nói thêm rằng ông quan tâm hơn đến mối nguy hiểm mà các quả mìn gài dọc biên giới gây ra cho binh sĩ Thái Lan.

Trung tâm báo chí do quân đội Thái Lan giám sát cho biết bức tượng nói trên được dựng lên ở khu vực không được đăng ký hoặc chính thức công nhận là địa điểm tôn giáo.

"Quan trọng hơn, việc dỡ bỏ công trình này được thực hiện với mục tiêu khẳng định quyền kiểm soát hiệu quả khu vực, giảm nguy cơ hiểu lầm và ngăn chặn việc sử dụng các công trình và biểu tượng có thể bị lợi dụng để dẫn đến căng thẳng hơn nữa", theo trung tâm báo chí trên.

Giới chức quân đội Campuchia và Thái Lan hôm 24.12 bắt đầu vòng đàm phán mới tại một trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Chanthaburi.

Phía Thái Lan cho biết nếu các cuộc đàm phán tiến triển, bộ trưởng quốc phòng hai nước sẽ gặp nhau vào ngày 27.12 để thảo luận về khả năng ngừng bắn trong đợt giao tranh mới nhất.