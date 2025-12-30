Thủ tướng Thái Lan cam kết xây tường biên giới với Campuchia

Thủ tướng Anutin tại Bangkok hôm 28.12 ẢNH: AP

Tờ Bangkok Post ngày 30.12 dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cam kết theo đuổi dự án xây tường biên giới với Campuchia nếu đảng Bhumjaithai của ông tiếp tục nắm quyền điều hành sau cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Theo nhiều nguồn tin, ông Anutin, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hôm 29.12 cho biết kế hoạch xây dựng tường biên giới với Campuchia cùng chính sách tăng cường lực lượng an ninh sẽ vẫn được duy trì nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8.2.

Ông nói thêm rằng kinh phí xây dựng tường biên giới chủ yếu sẽ được lấy từ ngân sách quốc phòng, trong chiến dịch tăng cường an ninh quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh lập trường này trong chuyến thăm đền Ta Kwai và đồi 350 tại huyện Phanom Dong Rak (tỉnh Surin), những khu vực từng xảy ra các cuộc đụng độ biên giới nghiêm trọng giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia, trước khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào hôm 27.12.

Quân đội Thái Lan dự kiến xây dựng tường biên giới theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những khu vực không có tranh chấp, nhiều khả năng khởi công trước tại huyện Pong Nam Ron (tỉnh Chanthaburi).

Chi phí ước tính khoảng 7 triệu baht (hơn 5,8 tỉ đồng) cho mỗi km, chưa bao gồm chi phí xây dựng tuyến đường tuần tra phía sau bức tường nhằm phục vụ mục đích an ninh.

Liên quan thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước láng giềng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết điều này không có nghĩa là đầu hàng hay nhượng bộ lãnh thổ, theo tờ Khmer Times.

"Quyết định thực thi lệnh ngừng bắn này không có nghĩa là Campuchia đã đầu hàng hay sẵn sàng đánh đổi toàn vẹn lãnh thổ để lấy hòa bình, cũng không có nghĩa là Campuchia thiếu năng lực hoặc đã từ bỏ quyền tự vệ của mình", ông phát biểu.

"Ngược lại, quyết định này cho thấy Campuchia kiên định lựa chọn con đường hòa bình và đặt lên hàng đầu sinh mạng, phúc lợi và sự an toàn của người dân, bất chấp mọi sức ép hay khó khăn", theo Thủ tướng Campuchia.

Theo ông, dù sau 21 ngày xung đột, Campuchia vẫn có thể tiếp tục chống chọi nếu không nghĩ đến những đau khổ và tổn thất mà dân thường phải gánh chịu. Ông cho biết những trải nghiệm cay đắng của Campuchia trong chiến tranh đã nhiều lần cho thấy rằng chiến tranh không thể chấm dứt bằng chiến tranh.

"Chỉ có các giải pháp hòa bình, hợp pháp và dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau mới có thể chấm dứt xung đột và ngăn chặn thêm những mất mát về sinh mạng, chịu đựng và đau thương cho người dân", ông nói thêm.