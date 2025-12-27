Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ngừng bắn

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
27/12/2025 20:59 GMT+7

Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27.12.

Ngày 27.12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan vừa đạt được, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

“Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27.12, thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước.

Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ngừng bắn- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

ẢNH: B.N.G

Việt Nam tin tưởng hai nước sẽ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận được nêu trong Tuyên bố chung, tiếp tục đàm phán giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.

Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng trao đổi với cả hai nước và tham gia nỗ lực chung của ASEAN nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường hiệu quả của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT)”.

Tin liên quan

Hầu hết người Việt tại biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán đến nơi an toàn

Hầu hết người Việt tại biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán đến nơi an toàn

Hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

