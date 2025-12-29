Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thêm binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn, biên giới Thái Lan - Campuchia yên ắng

Khánh An
Khánh An
29/12/2025 15:44 GMT+7

Thái Lan cho biết có thêm binh sĩ bị thương khi đang chỉ huy một tổ rà phá bom mìn tại khu vực gần biên giới với Campuchia, trong khi Bộ Quốc phòng Campuchia cập nhật tình hình biên giới yên ắng sau thỏa thuận ngừng bắn.

Thêm binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn, Campuchia nói biên giới yên ắng - Ảnh 1.

Những quả mìn do các binh sĩ Thái Lan gỡ ở khu vực biên giới vào tháng 8

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 29.12 đưa tin một binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn ở tỉnh Si Sa Ket và bị thương nặng, trở thành binh sĩ thứ 11 của Thái Lan giẫm phải mìn ở khu vực biên giới.

Quân khu 2 của Thái Lan cho biết sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 29.12, khi binh sĩ Thái Lan đang khảo sát khu vực trên núi Sattasome, thuộc huyện Kantharalak gần biên giới Thái Lan - Campuchia.

Người bị thương được xác định là binh sĩ Sujin Jitkreeyan đang chỉ huy một tổ rà phá bom mìn làm nhiệm vụ dọn dẹp các khu vực do binh sĩ Campuchia để lại thì giẫm phải một quả mìn chống bộ binh PMN-2. Binh sĩ trên bị thương nặng ở chân trái và được đưa đến Bệnh viện Kantharalak sau khi được sơ cứu.

Việc tháo dỡ bom mìn nằm trong thỏa thuận ngừng bắn mới nhất được ký kết hôm 27.12 giữa Thái Lan và Campuchia.

Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới

Liên quan tình hình biên giới giữa hai nước, Bộ Quốc phòng Campuchia chiều 29.12 cho biết tình hình tính đến 12 giờ cùng ngày vẫn yên ắng.

Bộ này cho hay lực lượng Campuchia đã và đang thực hiện nhiệm vụ của mình với sự cảnh giác cao độ và tiếp tục giám sát hết sức cẩn trọng.

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha hôm 27.12 ký thỏa thuận, theo đó nhất trí ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ 12 giờ ngày 27.12.

Lệnh ngừng bắn áp dụng cho "mọi loại vũ khí, bao gồm cả tấn công dân thường, mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng, cũng như mục tiêu quân sự của bất kỳ bên nào, ở mọi tình huống và mọi khu vực", theo AFP.

Hai bên cũng đồng ý đình chỉ mọi hoạt động quân sự và cho phép dân thường sống gần biên giới trở về nhà càng sớm càng tốt.

