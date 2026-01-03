Campuchia cáo buộc Thái Lan 'sáp nhập' làng biên giới, Thái Lan bác bỏ

Một khu vực liên quan tranh cãi giữa Thái Lan và Campuchia ẢNH: AFP

Campuchia ngày 2.1 cáo buộc lực lượng Thái Lan đã kiểm soát một ngôi làng biên giới tranh chấp, cáo buộc Thái Lan "sáp nhập" khu vực này sau khi một thỏa thuận ngừng bắn giúp chấm dứt xung đột đẫm máu dọc theo biên giới cách đây một tuần, theo AFP.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho rằng quân đội Thái Lan đã bắt đầu "việc sáp nhập bất hợp pháp lãnh thổ Campuchia vào Thái Lan, đặc biệt là tại làng Chouk Chey".

Theo vị Bộ trưởng Campuchia, lực lượng Thái Lan đã gây thiệt hại các tòa nhà dân sự, dựng dây thép gai và container để tạo thành "hàng rào biên giới", và triển khai lực lượng để quản lý các khu vực tranh chấp.

Một bản đồ do Bộ Thông tin Campuchia cung cấp cho hãng tin AFP cho thấy sự hiện diện của quân đội Thái Lan trong lãnh thổ mà Campuchia tuyên bố chủ quyền tại khu vực Chouk Chey. Campuchia cho biết khoảng 3.000 người dân sống tại Chouk Chey trước khi xảy ra xung đột vào tháng 12.2025.

Theo bản đồ đó, Thái Lan hiện kiểm soát một khu vực mà điểm xa nhất cách đường biên giới do Phnom Penh vạch ra xuyên qua làng khoảng 750 m.

"Campuchia sẽ không công nhận bất kỳ sự thay đổi nào về đường biên giới do việc sử dụng vũ lực gây ra", Bộ trưởng Pheaktra tuyên bố.

Tờ Bangkok Post ngày 3.1 đưa tin Thái Lan bác bỏ cáo buộc giành lãnh thổ Campuchia hay ngăn dân làng Campuchia trở về nhà, khẳng định rằng mọi hoạt động của Thái Lan đều nằm trong phạm vi quyền tài phán của nước này.

Trung tâm Báo chí Liên hợp về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia nói những mô tả gần đây của một số phương tiện truyền thông nước ngoài về việc Thái Lan "chiếm đóng" đất Campuchia đã xuyên tạc cả thực tế trên mặt đất và tình trạng pháp lý của các khu vực tranh chấp.

Chính quyền Thái Lan cho biết tất cả các hành động đều diễn ra trong lãnh thổ chủ quyền của Thái Lan hoặc ở các khu vực lân cận nơi các tuyên bố chủ quyền biên giới chồng chéo và vẫn đang được xem xét song phương và pháp lý.

Theo trung tâm trên, mục tiêu các hoạt động của Thái Lan là bảo vệ dân thường, bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn leo thang dọc theo biên giới căng thẳng.

Theo quân đội Thái Lan, sau khi kiểm soát khu vực biên giới Ban Nong Chan, dây thép gai và container vận chuyển đã được quân đội Thái Lan dựng lên làm rào chắn tạm thời. Quân đội Thái Lan nói đã kiểm soát các khu vực vốn luôn thuộc về nước này nhưng trước đây bị Campuchia chiếm đóng.