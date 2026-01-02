Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quan chức Campuchia hối thúc trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến trong năm 2026

Khánh An
Khánh An
02/01/2026 09:21 GMT+7

Trưởng ban thư ký Ủy ban chống tội phạm mạng Campuchia Chhay Sinarith đề nghị các quan chức nước này tăng cường đấu tranh chống tội phạm lừa đảo trực tuyến trong năm mới.

Campuchia tăng cường triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến trong năm 2026 - Ảnh 1.

Một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh bị triệt phá vào tháng 10.2025

ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 2.1 dẫn lời Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, Chủ tịch Trung tâm Công nghệ thông tin quốc gia Campuchia (NCIT), kêu gọi các quan chức nước này tăng cường các biện pháp an ninh và đẩy mạnh trấn áp mọi hình thức tội phạm mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của NCIT hôm 31.12.2025, ông Sinarith đề nghị các quan chức tăng cường tập trung vào các biện pháp mang tính chiến lược, nghiên cứu và điều tra nhằm đấu tranh với tội phạm mạng, đặc biệt là các hành vi vi phạm xuyên biên giới.

Ông khuyến khích các quan chức nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân. Ông Sinarith còn giữ chức vụ Trưởng ban thư ký Ủy ban chống tội phạm mạng Campuchia.

Chính phủ Campuchia vào ngày 14.7.2025 phát động chiến dịch toàn quốc chống tội phạm mạng, với sự tham gia của các bộ, chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan liên quan. Chiến dịch này trao quyền cho các lực lượng phối hợp áp dụng những biện pháp pháp lý nghiêm khắc nhất đối với các đối tượng vi phạm.

Các vụ lừa đảo trực tuyến, thường liên quan nạn buôn người và lừa đảo việc làm, đã hoành hành tại các quốc gia Đông Nam Á trong những năm gần đây, đặc biệt là Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar, theo Khmer Times.

Vào đầu tháng 12.2025, cơ quan chức năng đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp tại hai địa điểm, bắt giữ 125 nghi phạm và giải cứu hai nạn nhân người Hàn Quốc. Từ ngày 27.6-14.10.2025, Campuchia đã bắt giữ 3.455 người nước ngoài bị nghi liên quan tội phạm mạng tại nước này.

Campuchia bắt gần 5.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia đã bắt giữ gần 5.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến, tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại các tội phạm công nghệ cao.

