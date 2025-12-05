Thái Lan truy quét mạng lưới lừa đảo

Toàn cảnh trụ sở chính của Prince Holding Group tại Phnom Penh, Campuchia ẢNH: Tập đoàn Prince Holding

Ông Anutin cho hay số tài sản bị nhắm mục tiêu thuộc về "một trong những trùm lừa đảo lớn", gồm người sáng lập Prince Holding Group Chen Zhi, một thượng nghị sĩ Campuchia cùng 2 công dân Thái Lan. "Tất cả những người liên quan phải được đưa ra xét xử theo pháp luật", AFP dẫn lời ông Anutin nhấn mạnh.

Trước đó, Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan thông báo đã thu giữ khoảng 100 tài sản của ông Chen Zhi trị giá 373 triệu baht (11,7 triệu USD), gồm đất đai, tiền mặt, hàng xa xỉ và trang sức. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng ở châu Á, châu Âu và Mỹ đồng loạt siết Prince Holding và mạng lưới kinh doanh toàn cầu của tập đoàn này bằng các lệnh tịch thu và đóng băng tài sản trị giá hàng tỉ USD.