Campuchia bắt gần 5.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Tờ Khmer Times ngày 19.12 trích dẫn báo cáo mới nhất từ Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) của Campuchia cho hay giới chức nước này đã tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo liên quan đến công nghệ trong 6 tháng qua. Theo đó, các tòa án ở Campuchia đang xử lý 35 vụ án lớn liên quan đến 168 đối tượng cầm đầu và đồng phạm.

Cũng theo báo cáo mới từ Ban Thư ký CCOS, trong thời gian từ ngày 27.6-18.12, các lực lượng chỉ huy chung tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh của Campuchia đã kiểm tra, đột kích 118 địa điểm bị nghi dính vào hoạt động lừa đảo trực tuyến ở 18 thành phố và tỉnh. Kết quả là giới chức đã bắt giữ tổng cộng 4.983 nghi phạm đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Thái Lan, Myanmar, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Nga, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sierra Leone và Algeria.

Nhiều người bị bắt sau cuộc đột kích vào một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh trong tháng 10 ẢNH: AFP

Báo cáo cho biết thêm trong 6 tháng qua có 4.039 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Giới chức cũng đã giải cứu nhiều nạn nhân buôn người, triệt phá những mạng lưới lừa đảo trực tuyến và chặn đứng các đầu mối liên quan hoạt động buôn người. Ban Thư ký CCOS cho hay báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, lưu ý sự hợp tác của Campuchia với các nước đối tác trên toàn thế giới đã đạt được những bước tiến tích cực và mang lại kết quả cụ thể trong việc chống lừa đảo trực tuyến.

Trong các cuộc gặp chính thức trước đây với giới lãnh đạo chính phủ Campuchia và Ban Thư ký CCOS, các đối tác quốc tế đã thừa nhận Campuchia cũng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, vì các nhóm tội phạm đã sử dụng quốc gia này làm căn cứ hoặc điểm trung chuyển cho các hoạt động lừa đảo. Họ lưu ý những nhóm này thường xâm nhập Campuchia từ các quốc gia khác trong khu vực để thực hiện hoạt động lừa đảo, theo Khmer Times.

Bên cạnh đó, Thái Lan mới đây đã góp phần khởi động một nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại sự lan rộng của các vụ lừa đảo trực tuyến. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Thái Lan và Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm đã tổ chức một hội nghị tại thủ đô Bangkok vào ngày 17 và 18.12, với đỉnh điểm là việc công bố sáng kiến mới mang tên Quan hệ đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến, theo AP.

Sáng kiến mới, được ký kết bởi đại diện của các nước tham gia hội nghị gồm Thái Lan, Bangladesh, Nepal, Peru và UAE, sẽ bao gồm cam kết chính trị, thực thi pháp luật, bảo vệ nạn nhân và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như hợp tác xuyên biên giới. Trong bài phát biểu tại hội nghị hôm 17.12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh các vụ lừa đảo trực tuyến "cho thấy một vấn đề sâu sắc hơn - một điểm yếu tập thể mà không quốc gia nào có thể giải quyết một mình", theo AP.