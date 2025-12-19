Đột kích hơn 100 điểm lừa đảo trực tuyến, Campuchia bắt gần 5.000 người

Trong thời gian nói trên, dưới sự chỉ đạo của CCOS, lực lượng chỉ huy hành chính thống nhất tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh của Campuchia đã kiểm tra và đột kích 118 địa điểm trên 18 thành phố và tỉnh, theo tờ Khmer Times hôm nay 19.12. Kết quả là giới chức đã bắt giữ tổng cộng 4.983 nghi phạm đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các nghi phạm bị bắt trong một địa điểm bị nghi có liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Trong khuôn khổ của các biện pháp thực thi pháp luật liên quan, 4.039 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Giới chức thông báo thêm đã giải cứu các nạn nhân buôn người, triệt phá những mạng lưới lừa đảo trực tuyến và đóng cửa những đầu mối liên quan hoạt động buôn người.

Ngoài ra, các tòa án ở Campuchia đang xử lý 35 vụ án lớn liên quan 168 đối tượng cầm đầu và đồng phạm, theo báo cáo từ Ban Thư ký CCOS.

CCOS cho hay báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, lưu ý sự hợp tác của Campuchia với các nước đối tác trên toàn thế giới đã đạt được những bước tiến tích cực và mang lại kết quả cụ thể trong việc chống lừa đảo trực tuyến, theo Khmer Times.