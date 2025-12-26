Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia

Khánh An
Khánh An
26/12/2025 09:26 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định giữa Campuchia và Thái Lan.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington D.C

ẢNH: REUTERS

Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26.12 đăng thông cáo báo chí cho hay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bày tỏ quan ngại về bạo lực tiếp diễn giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Rubio nhắc lại mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòa bình và sự cần thiết phải áp dụng đầy đủ Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur được hai bên ký kết tại Malaysia.

"Ngoại trưởng Rubio tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định giữa Campuchia và Thái Lan", theo thông cáo.

Đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia từ ngày 7.12. Đến ngày 12.12, Tổng thống Trump cho hay ông đã điện đàm với lãnh đạo 2 nước và họ đồng ý ngừng các hành động thù địch, quay lại áp dụng thỏa thuận hòa bình trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, căng thẳng tiếp diễn sau đó.

Ngày đàm phán ngừng bắn Thái Lan - Campuchia đầu tiên có nội dung gì?

Giới chức quân sự Thái Lan và Campuchia bắt đầu nối lại đối thoại từ ngày 24.12, sau khi giao tranh khiến ít nhất 86 người thiệt mạng.

Đối thoại diễn ra 2 ngày sau cuộc họp đặc biệt của ngoại trưởng các nước ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia), được triệu tập nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn trước đó do Malaysia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, và Tổng thống Trump làm trung gian sau đợt giao tranh hồi tháng 7.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri ngày 24.12 cho biết cuộc họp của Ủy ban biên giới chung sẽ kéo dài 3 ngày và có thể mở đường cho một thỏa thuận.

Cuộc đối thoại được tổ chức tại một chốt biên giới ở khu vực phía nam biên giới kéo dài 817 km giữa 2 nước, theo Reuters.

"Nếu cuộc họp ban thư ký diễn ra suôn sẻ và dẫn tới một thỏa thuận, thì sẽ có cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước vào ngày 27.12", ông Surasant nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết đàm phán bắt đầu lúc 16 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 24.12, do các tướng lĩnh của hai bên dẫn đầu.

Cuộc họp này được xem là bước đi quan trọng nhất kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại.

Tin liên quan

Tranh cãi việc dỡ tượng thần Hindu giữa căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia

Tranh cãi việc dỡ tượng thần Hindu giữa căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia

Thái Lan khẳng định việc dỡ tượng thần Vishnu không xuất phát từ động cơ tôn giáo hay thiếu tôn trọng các biểu tượng thiêng liêng, trong khi Campuchia chỉ trích và Ấn Độ bày tỏ quan ngại.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Campuchia - Thái Lan đồng ý gặp cấp quốc phòng

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan biên giới campuchia đối thoại Marco Rubio Trump Hun Manet hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận