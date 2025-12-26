Mỹ tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia

Ngoại trưởng Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington D.C ẢNH: REUTERS

Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26.12 đăng thông cáo báo chí cho hay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bày tỏ quan ngại về bạo lực tiếp diễn giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Rubio nhắc lại mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòa bình và sự cần thiết phải áp dụng đầy đủ Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur được hai bên ký kết tại Malaysia.

"Ngoại trưởng Rubio tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định giữa Campuchia và Thái Lan", theo thông cáo.

Đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia từ ngày 7.12. Đến ngày 12.12, Tổng thống Trump cho hay ông đã điện đàm với lãnh đạo 2 nước và họ đồng ý ngừng các hành động thù địch, quay lại áp dụng thỏa thuận hòa bình trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, căng thẳng tiếp diễn sau đó.

Ngày đàm phán ngừng bắn Thái Lan - Campuchia đầu tiên có nội dung gì?

Giới chức quân sự Thái Lan và Campuchia bắt đầu nối lại đối thoại từ ngày 24.12, sau khi giao tranh khiến ít nhất 86 người thiệt mạng.

Đối thoại diễn ra 2 ngày sau cuộc họp đặc biệt của ngoại trưởng các nước ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia), được triệu tập nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn trước đó do Malaysia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, và Tổng thống Trump làm trung gian sau đợt giao tranh hồi tháng 7.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri ngày 24.12 cho biết cuộc họp của Ủy ban biên giới chung sẽ kéo dài 3 ngày và có thể mở đường cho một thỏa thuận.

Cuộc đối thoại được tổ chức tại một chốt biên giới ở khu vực phía nam biên giới kéo dài 817 km giữa 2 nước, theo Reuters.

"Nếu cuộc họp ban thư ký diễn ra suôn sẻ và dẫn tới một thỏa thuận, thì sẽ có cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước vào ngày 27.12", ông Surasant nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết đàm phán bắt đầu lúc 16 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 24.12, do các tướng lĩnh của hai bên dẫn đầu.

Cuộc họp này được xem là bước đi quan trọng nhất kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại.