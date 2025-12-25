Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đêm Giáng sinh, ông Trump hứa không để 'ông già Noel xấu xa' đến Mỹ

Khánh An
Khánh An
25/12/2025 07:38 GMT+7

Trò chuyện với trẻ em cả nước qua điện thoại vào đêm Giáng sinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra vui vẻ và nói rằng ông sẽ không để 'ông già Noel xấu xa' xâm nhập nước này.

Đêm Giáng sinh, ông Trump hứa không để 'ông già Noel xấu xa' đến Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và phu nhân trả lời điện thoại từ các em nhỏ và đêm Giáng sinh

ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón Giáng sinh bằng cách hỏi các em nhỏ gọi điện đến về những món quà mà các em mong muốn nhận được, đồng thời hứa sẽ không để một "ông già Noel xấu xa" xâm nhập vào đất nước. Ông thậm chí còn gợi ý rằng một chiếc tất đầy than có lẽ cũng không tệ.

Trong kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump theo truyền thống đã trò chuyện với các em nhỏ gọi điện đến Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), nơi theo dõi hành trình của ông già Noel trên toàn cầu.

"Chúng ta muốn chắc chắn rằng ông già Noel là người tốt, và rằng sẽ không có một ông già Noel xấu xa nào xuất hiện ở đất nước chúng ta", hãng AP dẫn lời ông Trump nói với các em nhỏ từ 4 đến 10 tuổi ở bang Oklahoma.

Khi một cậu bé 8 tuổi đến từ bang Bắc Carolina hỏi liệu ông già Noel có giận không nếu không ai để bánh quy cho ông, Tổng thống Trump nói mình không nghĩ vậy.

"Các con biết đấy, ông già Noel có vẻ hơi mũm mĩm một chút. Các con biết mũm mĩm nghĩa là gì không? Hơi tròn trịa một chút. Bác nghĩ ông già Noel sẽ thích một ít bánh quy", ông đáp lời.

Tổng thống và đệ nhất phu nhân ngồi cạnh nhau và nhận hơn 10 cuộc gọi. Khi được hỏi mình thích ông già Noel tặng quà gì, một bé gái 8 tuổi từ bang Kansas nói rằng "không phải than đá".

"Ý con là than đá sạch, đẹp sao?", ông Trump đáp, nhắc lại khẩu hiệu tranh cử ưa thích mà mình đã sử dụng từ lâu khi hứa hẹn khôi phục sản xuất than trong nước.

"Bác phải làm thế, bác xin lỗi", Tổng thống nói thêm, cười và thậm chí khiến đệ nhất phu nhân quay sang nhìn ông và mỉm cười dù đang nhận một cuộc gọi khác.

"Than đá sạch và đẹp. Hãy nhớ điều đó, bằng mọi giá. Nhưng con không muốn than đá sạch và đẹp, đúng không?", ông hỏi.

"Không", bé gái trả lời và nói rằng mình thích búp bê Barbie, quần áo và kẹo hơn.

