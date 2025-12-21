Mỹ tiếp tục siết nhập cư, số người bị trục xuất sắp 'bùng nổ'

Người biểu tình tuần hành trong điều kiện giá rét, với nhiệt độ gần âm 12 độ C, tại một khu dân cư ở bang Minnesota nhằm phản đối chính phủ trấn áp nhập cư ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 21.12 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị một chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn vào năm 2026, với nguồn kinh phí mới lên tới hàng trăm tỉ USD và tăng cường đột kích tại những nơi làm việc.

Ông Trump đã điều thêm lực lượng đặc vụ về nhập cư tới các thành phố lớn của Mỹ nhằm truy quét các khu dân cư, dẫn tới va chạm với người dân. Dù các đặc vụ liên bang đã thực hiện một số cuộc đột kích quy mô lớn, gây chú ý tại các doanh nghiệp, họ nhìn chung vẫn tránh đột kích vào các nông trại, nhà máy và những cơ sở khác có vai trò quan trọng về kinh tế nhưng thường sử dụng lao động nhập cư không có tình trạng pháp lý hợp lệ.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng lực lượng tuần tra biên giới sẽ nhận thêm 170 tỉ USD ngân sách đến tháng 9.2029, mức tăng rất lớn so với ngân sách hằng năm hiện tại khoảng 19 tỉ USD, sau khi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua một gói chi tiêu quy mô lớn vào tháng 7.

Các quan chức Mỹ cho biết họ dự định tuyển thêm hàng ngàn đặc vụ, mở các trung tâm giam giữ mới, tăng cường bắt giữ người nhập cư tại các nhà tù địa phương và hợp tác với các công ty bên ngoài để truy tìm những người không có tình trạng pháp lý hợp lệ.

Ngoài việc mở rộng các biện pháp thực thi, Tổng thống Trump đã tước bỏ quy chế pháp lý tạm thời của hàng trăm ngàn người nhập cư đến từ Haiti, Venezuela và Afghanistan, qua đó mở rộng nhóm đối tượng có thể bị trục xuất.

Ông Trump cam kết sẽ trục xuất 1 triệu người nhập cư mỗi năm, mục tiêu mà gần như chắc chắn ông sẽ không đạt được trong năm nay. Tính đến nay, khoảng 622.000 người nhập cư đã bị trục xuất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Ông Tom Homan, quan chức Nhà Trắng phụ trách biên giới, nói rằng Tổng thống Trump đã thực hiện đúng cam kết về một chiến dịch trục xuất mang tính lịch sử, loại bỏ tội phạm và ngăn chặn nhập cư trái phép trên toàn tuyến biên giới Mỹ - Mexico.

Ông Homan cho biết số vụ bắt giữ sẽ tăng mạnh khi ICE tuyển thêm nhân sự và mở rộng năng lực giam giữ nhờ nguồn ngân sách mới. "Tôi nghĩ các con số sẽ bùng nổ mạnh mẽ vào năm tới", ông dự báo.

Theo ông Homan, các kế hoạch này "chắc chắn" bao gồm việc tăng cường các biện pháp thực thi tại nơi làm việc.

Các kế hoạch trục xuất mở rộng trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu phản ứng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.

Miami (bang Florida) là một trong những thành phố chịu tác động mạnh nhất từ chiến dịch trấn áp của Tổng thống Trump do có cộng đồng người nhập cư đông đảo. Miami đã bầu thị trưởng Dân chủ đầu tiên sau gần 3 thập niên vào tuần trước.

Thị trưởng đắc cử cho biết kết quả này một phần là phản ứng trước các chính sách của tổng thống. Các cuộc bầu cử địa phương khác và kết quả thăm dò cũng cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng trong cử tri trước những biện pháp nhập cư cứng rắn.