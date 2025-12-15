Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ điều chỉnh chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép

Khánh An
Khánh An
15/12/2025 05:00 GMT+7

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang điều chỉnh hoạt động thực thi luật nhập cư, không còn nhắm vào toàn bộ người nhập cư trái phép ở nước này mà tập trung nhiều hơn vào những người đã phạm các tội nghiêm trọng, theo Đài NewsNation dẫn các nguồn thạo tin hôm 13.12.

Theo đó, các đơn vị dưới quyền Chỉ huy trưởng Lực lượng Biên phòng Mỹ Gregory Bovino sẽ ưu tiên truy bắt những đối tượng cụ thể, có tiền án nghiêm trọng. Định hướng này đồng nghĩa với việc giảm bớt các chiến dịch quy mô lớn từng diễn ra tại những địa điểm công cộng.

Mỹ điều chỉnh chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép - Ảnh 1.

Một người bị đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ bắt giữ tại bang Louisiana hôm 3.12

ẢNH: AFP

Trước đó, những người nhập cư trái phép đã bị nhắm đến dựa trên các đặc điểm như sắc tộc, giọng nói, ngôn ngữ hoặc địa điểm, chẳng hạn như chuỗi cửa hàng bán lẻ vật liệu xây dựng Home Depot hoặc tiệm rửa xe, nơi nhiều lao động nhập cư thường tìm việc làm thời vụ. Các đặc vụ vẫn sẽ tiến hành thực thi pháp luật thông qua việc dừng xe kiểm tra, nhưng Lực lượng Biên phòng Mỹ nhiều khả năng sẽ không tiếp tục bắt người ngay trên đường phố.

Một cuộc thăm dò của Công ty YouGov (Anh) công bố tháng trước cho thấy đa số người Mỹ phản đối các hoạt động của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan liên quan chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền.

