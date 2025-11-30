Ông Trump xoáy sâu vào chính sách nhập cư

Hôm qua (29.11), Văn phòng Tổng chưởng lý Đặc khu Columbia Jeanine Pirro thông báo truy tố thanh niên nhập cư Rahmanullah Lakanwal (29 tuổi, người Afghanistan) tội giết người cấp độ 1 và tấn công với ý định giết người, theo AP. Lakanwal là nghi phạm bắn hai thành viên Vệ binh Quốc gia tham gia nhiệm vụ tuần tra gần Nhà Trắng tại Washington D.C hôm 26.11. Một người tử vong và người còn lại đang nguy kịch.

Tranh cãi lý lịch bị can

Hai nạn nhân là thành viên Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia, được triển khai đến Washington D.C theo nhiệm vụ chống tội phạm sau khi chính quyền ông Trump đưa quyền quản lý cảnh sát thủ đô về tay liên bang trong năm nay. Nhà lãnh đạo cũng đã và đang tìm cách triển khai Vệ binh Quốc gia đến các thành phố khác để hỗ trợ nỗ lực trục xuất người nhập cư trái phép.

Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Washington D.C ngày 28.11 Ảnh: AP

Lakanwal từng hỗ trợ cho CIA tại Afghanistan và sau đó sang Mỹ tị nạn dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden khi liên quân quốc tế rút khỏi quốc gia Trung Á năm 2021. Khoảng 76.000 người Afghanistan đã được đưa sang Mỹ theo diện này dưới thời ông Biden. Hôm 26.11, ông Trump ra lệnh điều tra toàn bộ những người này và cáo buộc người tiền nhiệm đã để cho "hàng trăm ngàn người" đến Mỹ mà hoàn toàn không kiểm tra lý lịch. Thực tế, bị can Lakanwal xin tị nạn thời ông Biden nhưng được phê chuẩn thời ông Trump, theo AP. Giới chuyên gia cũng cho biết hệ thống xét duyệt hồ sơ tị nạn của Mỹ rất gắt gao và tình trạng tồn đọng hồ sơ trở nên trầm trọng hơn dưới thời ông Trump.

Lính vệ binh Mỹ thiệt mạng vì trúng đạn gần Nhà Trắng, ông Trump quy lỗi ông Biden

Dừng mọi quyết định tị nạn

Vụ tấn công tạo điều kiện cho chính quyền ông Trump tăng cường chính sách đối phó người nhập cư, vốn là một trong những ưu tiên từ khi ông tái nhậm chức vào tháng 1. Ông Trump tuyên bố sẽ dừng vĩnh viễn việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc "thế giới thứ ba" và đe dọa trục xuất hàng triệu người nhập cư tại Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) giải thích rằng "thế giới thứ ba" ý nói 19 nước thuộc danh sách bị cấm hoặc hạn chế đến Mỹ theo quyết định hồi tháng 6, trong đó có Afghanistan. Hôm 27.11, DHS cho biết ông Trump ra lệnh rà soát hồ sơ tị nạn được phê duyệt thời ông Biden và những người được cấp "thẻ xanh" (giấy phép định cư dài hạn) từ 19 nước trên.

Giám đốc Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ Joseph Edlow thông báo toàn bộ quyết định về tị nạn sẽ bị tạm hoãn cho đến khi hoàn tất kiểm tra ở mức tối đa, đồng thời tạm dừng cấp thị thực cho người Afghanistan.

Đến nay, cơ quan điều tra Mỹ chưa xác định động cơ gây án của Lakanwal nhưng cho biết người này sống tại bang Washington cùng vợ và 5 con. Trong bài viết trên mạng xã hội, ông Trump phàn nàn rằng hầu hết trong tổng số 53 triệu người nước ngoài tại Mỹ đang hưởng phúc lợi và trở thành gánh nặng xã hội. Ông ví họ như món tài sản và đe dọa loại bỏ những ai không tạo ra giá trị thặng dư cho Mỹ.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo dọa cắt mọi phúc lợi và trợ cấp dành cho người không phải công dân Mỹ, tước quốc tịch của người nhập cư gây bất ổn xã hội và trục xuất người nước ngoài bị xem là gánh nặng xã hội hoặc nguy cơ an ninh. Ngày 28.11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói sẽ đề xuất quy định theo chỉ đạo của Tổng thống Trump nhằm cắt đứt phúc lợi liên bang dành cho người nước ngoài nhập cư trái phép để dành phần đó cho công dân Mỹ.