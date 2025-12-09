Bắt được UAV thả thịt bò, chân cua hoàng đế cho tù nhân ăn Giáng sinh

Sở Quản giáo bang Nam Carolina (Mỹ) công bố ảnh chụp tang vật tuồn vào một trại giam bằng thiết bị bay không người lái ảnh: ap

Bên trong túi đồ do UAV thả xuống, phía quản giáo trại giam phát hiện thịt bò, chân cua hoàng đế, cần sa, thuốc lá có thể dùng cho nhiều ngày, và có cả một hộp gia vị được nhiều người ưa dùng.

Bữa ăn "lậu" này đã được drone thả vào sân của trại giam thuộc Bishopville (Nam Carolina), theo AP hôm 9.12 dẫn thông tin từ Sở Quản giáo Nam Carolina.

Bức ảnh chụp từ nhà tù ở Bishopville cho thấy một tảng thịt bò vẫn còn nguyên như mua từ siêu thị, chân cua hoàng đế, cùng cần sa, thuốc lá. Túi đồ đã được tịch thu vào sáng 7.12 (giờ Mỹ) cùng với thiết bị vận chuyển là UAV.

Phía trại giam cho hay đang mở cuộc điều tra và chưa tiến hành bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào.

Người phát ngôn của nhà tù Chrysti Shain nói một cách hóm hỉnh rằng: "Tôi đoán những phạm nhân đang trông chờ túi hàng đó ắt hẳn giờ đang rất cáu kỉnh".

Lâu nay, nỗ lực ngăn chặn hành vi tuồn vật cấm vào các trại giam luôn là một cuộc chiến không hồi kết ở tiểu bang Mỹ. Trước đây, có người từng ném hoặc dùng máy bắn để phóng điện thoại di động, ma túy hay các vật phẩm bất hợp pháp khác qua hàng rào.

Đến khi nhà chức trách nâng cao rào chắn và lắp thêm lưới bảo vệ phía trên, thủ thuật này mới bị vô hiệu hóa. Giờ đây, những kẻ tìm cách tuồn hàng cấm lại chuyển sang sử dụng UAV. Điều này buộc phía quản giáo phải liên tục tuần tra khuôn viên trại giam và khu vực xung quanh để sớm phát hiện UAV trước thời điểm thả hàng.

Tại Nam Carolina, chỉ riêng việc bay UAV gần nhà tù đã bị coi là tội nhẹ, có thể bị phạt tới 30 ngày tù giam. Hành vi thả vật cấm vào trại giam bị xếp vào tội nặng, với mức án có thể lên tới 10 năm tù giam.