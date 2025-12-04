Manh mối UFO từ những bức ảnh cũ gần các bãi thử hạt nhân

Một vụ thử bom nguyên tử trên quần đảo Marshall năm 1946 ảnh: thư viện quốc hội mỹ/ reuters

Trong quá trình nghiên cứu UFO, các nhà khoa học thuộc Đài quan sát Palomar (bang California, Mỹ) gần đây đã phát hiện một số đốm sáng như sao xuất hiện ngắn ngủi trong các bức ảnh chụp hồi thập niên 1950, theo báo cáo nghiên cứu đăng trên chuyên san Nature.

"Chúng tôi cho rằng những đốm sáng trên có thể là UAP đang ở quỹ đạo Trái Đất và khi hạ xuống khí quyển, có thể gây ra một số sự kiện UAP", báo cáo viết.

Để rút ra kết luận trên, đội ngũ các chuyên gia đã phân tích các bản số hóa của những tấm kính thiên văn, loại vật liệu được dùng để ghi lại hình ảnh bầu trời đêm, trong cuộc khảo sát bầu trời đêm từ năm 1949–1957.

Đáng chú ý, những hình ảnh này được tạo ra trước khi vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik được phóng lên quỹ đạo tháng 10.1957.

Nhà thiên văn học Beatriz Villarroel của Viện Vật lý lý thuyết Bắc Âu (trụ sở Stockholm, Thụy Điển) tiết lộ trong báo cáo rằng bà và đồng sự đã dùng kỹ thuật tự động để xác định 107.875 ánh sáng thoáng qua trong 12 năm các hình ảnh được chụp.

Trong khi nhiều đối tượng trong số này được xác định chỉ là lỗi ảnh hoặc vết xước trên kính, hàng ngàn trường hợp lại có sự trùng hợp đáng kể với hoạt động thử nghiệm hạt nhân và các báo cáo về UFO.

Báo cáo nghi nhận có nhiều đốm sáng mạnh xuất hiện trong 2 tuần mà các nhân chứng trình báo về nhiều sự kiện UAP trên bầu trời thủ đô Washington của Mỹ từ ngày 19 – 27.7.1952.

"Chúng tôi suy đoán rằng một số hiện tượng trên có thể là UAP ở quỹ đạo trái đất và khi đi vào khí quyển có thể tạo kích thích cho các trình báo về UAP", báo cáo nhắc lại.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận những hiện tượng tương tự xuất hiện trên ít nhất 124 điểm thử hạt nhân trên mặt đất đang hoạt động từ năm 1951 đến khi Sputnik được phóng năm 1957.

Điều này cho thấy đây có thể là kết quả của những hoạt động liên quan đến "các hạt năng lượng cao" trong khí quyển.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những đốm sáng có khả năng xuất hiện cao hơn 45% trong vòng 24 giờ sau mỗi vụ thử hạt nhân, và số lượng báo cáo UAP ghi lại trong thời gian thử nghiệm cũng "tăng đáng kể".

Theo New York Post, lần quan sát cuối cùng trên một bãi thử hạt nhân diễn ra ngày 17.3.1956, chỉ một ngày sau vụ thử mang tên "Joe 21" của Liên Xô ở Kazakhstan.

"Phát hiện của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm củng cố tính xác thực của hiện tượng UAP và khả năng liên quan đến hoạt động vũ khí hạt nhân, cung cấp thêm dữ liệu nằm ngoài trình báo của các nhân chứng", báo cáo kết luận.