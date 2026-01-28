Khánh Hòa khánh thành trụ sở hành chính tập trung hơn 544 tỉ đồng

Sáng 28.1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Buổi lễ có sự tham dự của ông Hà Quốc Trị, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng hơn 200 đại biểu.

Công trình trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động sau gần 2 năm thi công ẢNH: B.D

Dự án do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 544,6 tỉ đồng, khởi công tháng 4.2024 trên diện tích hơn 23.000 m2 tại số 1 Trần Phú, P.Nha Trang. Công trình lấy ý tưởng từ cánh chim hòa bình tung cánh hướng ra đại dương, khối HĐND ở giữa thể hiện tư tưởng "lấy dân làm gốc", hai bên là Tỉnh ủy và UBND.

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết trục thiết kế hướng về cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, thể hiện ý chí hướng về biển đảo, khát khao làm chủ đại dương và làm giàu từ biển.

Trụ sở mới được xây dựng với định hướng "công sở xanh - cơ quan số", áp dụng tiêu chuẩn EDGE về sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm nước, bảo tồn nguyên vật liệu và môi trường trong nhà an toàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới ẢNH: BÁ DUY

Trụ sở ở số 1 Trần Phú cùng Cung văn hóa thiếu nhi là hai công trình tại Khánh Hòa được Hội Kiến trúc sư Việt Nam chọn vào danh sách 50 công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía nam dịp 50 năm thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhận định việc tập trung các cơ quan đầu não về một địa điểm không chỉ có ý nghĩa xây dựng cơ bản mà còn là bước đột phá hạ tầng phục vụ cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu cao của Đảng và nhân dân.

Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa tại số 1 Trần Phú (P.Nha Trang) cao 8 tầng, tổng vốn hơn 544,6 tỉ đồng ẢNH: B.D

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị cán bộ, công chức khi chuyển về trụ sở mới phải thay đổi thói quen, chuyển từ tư duy hành chính sang phục vụ, từ "tư duy giấy tờ" sang "tư duy dữ liệu", lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy sự hài lòng của dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

"Nơi đây không phải biểu tượng quyền lực hành chính mà là không gian phục vụ nhân dân, nơi doanh nghiệp, người dân cảm thấy được đồng hành và sẻ chia", ông Thành nói.

Ông Nghiêm Xuân Thành mong muốn các cấp, ngành xây dựng môi trường thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao. Tỉnh Khánh Hòa cần tiếp cận đột phá, tạo điều kiện thuận lợi từ môi trường làm việc đến chính sách đãi ngộ, để chuyên gia, trí thức trẻ và những người tâm huyết cống hiến, hội tụ sức mạnh nội sinh nâng tầm phát triển.