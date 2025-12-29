Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vĩnh Long chuyển 26 cơ sở nhà, đất 'không sử dụng' làm trường học, trụ sở

Nam Long
Nam Long
29/12/2025 09:29 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định điều chuyển 26 cơ sở nhà, đất "không sử dụng" sau sáp nhập để bố trí mở rộng trụ sở làm việc, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, trường học, trụ sở ấp, trụ sở công an.

Ngày 29.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký ban hành quyết định phê duyệt phương án xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất không sử dụng sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính 2 cấp trên địa bàn tỉnh. 

Vĩnh Long chuyển nhà đất công 'không sử dụng' làm trường học, trụ sở ấp, công an - Ảnh 1.

Trụ sở Sở LĐ-TB-XH Trà Vinh (cũ) được điều chuyển cho Trường ĐH Trà Vinh

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long điều chuyển 26 cơ sở nhà, đất (diện tích đất 37.798,52 m2, diện tích sử dụng nhà 12.456,84 m2) để bố trí mở rộng trụ sở làm việc, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, trụ sở ấp, trường học, trụ sở công an...

Cụ thể, trụ sở Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh (cũ) được điều chuyển cho Công an P.Trà Vinh; trụ sở Sở LĐ-TB-XH và Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh (cũ) được điều chuyển cho Trường ĐH Trà Vinh có nhu cầu bố trí cho các đơn vị thuộc trường; 

Trạm y tế xã Nhị Long giao cho UBND xã Nhị Long; Nhà làm việc UBND xã Hòa Thạnh (cũ) và trụ sở Trung tâm văn hóa xã Hòa Thạnh giao cho Trường tiểu học Hòa Thạnh để mở rộng trường; trụ sở Trường tiểu học An Hòa Tây (Bến Tre cũ) làm trụ sở ấp An Phú 1...

Ngoài ra, UBND tỉnh thu hồi 161 cơ sở nhà, đất (diện tích đất 168.670,9 m2, diện tích sử dụng nhà 48.015,23 m2) giao cho cơ quan chức năng quản lý, khai thác theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở NN-MT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất không sử dụng trên...

Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện việc xử lý, bàn giao, tiếp nhận tài sản công, hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành, báo cáo kê khai biến động tài sản, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tài sản theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tin liên quan

Vĩnh Long: Các đơn vị bố trí làm việc tập trung 1 trụ sở, không phân tán

Vĩnh Long: Các đơn vị bố trí làm việc tập trung 1 trụ sở, không phân tán

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tại cuộc họp về việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

trụ sở Vĩnh Long Điều chuyển trụ sở Bố trí trụ sở không sử dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận