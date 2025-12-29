Vĩnh Long chuyển 26 cơ sở nhà, đất 'không sử dụng' làm trường học, trụ sở

Ngày 29.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký ban hành quyết định phê duyệt phương án xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất không sử dụng sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở Sở LĐ-TB-XH Trà Vinh (cũ) được điều chuyển cho Trường ĐH Trà Vinh ẢNH: NAM LONG

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long điều chuyển 26 cơ sở nhà, đất (diện tích đất 37.798,52 m2, diện tích sử dụng nhà 12.456,84 m2) để bố trí mở rộng trụ sở làm việc, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, trụ sở ấp, trường học, trụ sở công an...

Cụ thể, trụ sở Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh (cũ) được điều chuyển cho Công an P.Trà Vinh; trụ sở Sở LĐ-TB-XH và Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh (cũ) được điều chuyển cho Trường ĐH Trà Vinh có nhu cầu bố trí cho các đơn vị thuộc trường;

Trạm y tế xã Nhị Long giao cho UBND xã Nhị Long; Nhà làm việc UBND xã Hòa Thạnh (cũ) và trụ sở Trung tâm văn hóa xã Hòa Thạnh giao cho Trường tiểu học Hòa Thạnh để mở rộng trường; trụ sở Trường tiểu học An Hòa Tây (Bến Tre cũ) làm trụ sở ấp An Phú 1...

Ngoài ra, UBND tỉnh thu hồi 161 cơ sở nhà, đất (diện tích đất 168.670,9 m2, diện tích sử dụng nhà 48.015,23 m2) giao cho cơ quan chức năng quản lý, khai thác theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở NN-MT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất không sử dụng trên...

Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện việc xử lý, bàn giao, tiếp nhận tài sản công, hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành, báo cáo kê khai biến động tài sản, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tài sản theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan.