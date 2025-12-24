Vĩnh Long: Các đơn vị bố trí làm việc tập trung 1 trụ sở, không phân tán

Ngày 24.12, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long có thông báo kết luận của ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này, tại cuộc họp về việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, trường hợp cần thiết các đơn vị duy trì cơ sở 2, cơ sở 3 ở các tỉnh cũ thì bố trí làm việc tập trung ở 1 trụ sở phù hợp, không phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau ẢNH: NAM LONG

Cụ thể, sau khi nghe Sở Tài chính thông qua báo cáo về tình hình sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, kết luận và chỉ đạo như sau:

Chậm nhất ngày 24.12, các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, tổng hợp thực trạng về bố trí trụ sở hiện nay. Tình hình bố trí trụ sở của các đơn vị trực thuộc; tính toán, xác định nhu cầu về diện tích làm việc, đề xuất phương án bố trí các bộ phận làm việc tại 3 khu vực phù hợp thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát lại tình hình bố trí lại trụ sở làm việc hiện tại, nghiên cứu đề xuất bố trí trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành tỉnh, cơ sở hoạt động sự nghiệp để đảm bảo điều kiện làm việc, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; phù hợp với không gian kinh tế - xã hội, đặc biệt là kịp thời nắm chắc tình hình ở cơ sở, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết các đơn vị duy trì cơ sở 2, cơ sở 3 ở các tỉnh cũ thì bố trí làm việc tập trung ở 1 trụ sở phù hợp, không phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau.

Chậm nhất ngày 26.12, Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định nhu cầu, đề xuất của các sở, ban, ngành tỉnh, có báo cáo tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án sử dụng, xử lý trụ sở làm việc của 3 khu vực: khu vực Vĩnh Long, khu vực Bến Tre và Trà Vinh (cũ) để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.